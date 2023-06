Coldiretti Verona: al via il bando per la prevenzione contro i danni da fauna selvatica

Parola d’ordine “coesistenza”. La Regione Veneto ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto legate al Bando DGR n. 602 del 19 maggio 2023.

La Misura 4.4.3 ha la finalità di agevolare le aziende agricole e zootecniche delle zone montane nelle azioni di prevenzione verso i danni da fauna selvatica, in particolare dai grandi carnivori come il lupo. L’intenzione della Regione è quella di arrivare a garantire una convivenza tra le specie animali e le attività economiche presenti sullo stesso areale, con una attenzione particolare alla salvaguardia della biodiversità.

L’importo complessivo messo a bando è pari a 500mila euro mentre l’importo massimo ammissibile all’aiuto per domanda è pari a 5mila euro da destinare a investimenti per l’acquisto di recinzioni per la protezione del bestiame al pascolo e di dissuasori acustici o luminosi.

«La prevenzione è fondamentale – ha dichiarato il Presidente di Coldiretti Verona, Alex Vantini – e questi aiuti sono senz’altro importanti per gli agricoltori di montagna, ma sono purtroppo insufficienti. Le aziende devono essere messe nelle condizioni di lavorare in un ambiente che è amato da tutti ma che è vivo grazie a chi ogni giorno se ne occupa con professionalità e con fatica».

Gli uffici di zona di Coldiretti Verona sono a disposizione per la consueta assistenza. La scadenza per la presentazione delle domande è il 16 agosto 2023.