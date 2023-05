Torna Foundation Open Factory: l’innovazione a supporto del terzo settore

Sabato 27 maggio è stata lanciata la nuova edizione di Foundation Open Factory. La presentazione dell’iniziativa è avvenuta all’interno del Festival dell’economia di Trento, nel corso dell'evento “Percorsi di co-innovazione per la generazione di impatto sociale”. Il programma di co-innovazione - nato nel 2020 per volontà di Fondazione Cariverona, Caritro e Cariparo, in collaborazione con l’Innovation HUB del Consorzio ELIS, e dal 2022 supportato anche da Fondazione Sparkasse Bolzano - mira a rafforzare la competitività del sistema territoriale del Triveneto e delle province di Ancona e Mantova attraverso lo sviluppo di percorsi di open innovation.





L’obiettivo è supportare il progresso tecnologico in chiave di impatto sociale, introducendo progetti di co-innovazione che coinvolgano imprese, enti non profit, fondazioni di origine bancaria, startup, centri di ricerca e università.





L'edizione 2023 sarà dedicata, in particolare, a sostenere gli enti non profit (imprese e cooperative sociali, fondazioni e associazioni attive nei campi dell'arte, della cultura e dello spettacolo; dei servizi socio-sanitari; della formazione e del lavoro; dell’ambiente, della natura e dell’energia) nello sviluppo di progetti di co-innovazione finalizzati ad ampliare e consolidare il loro impatto sociale e territoriale, aiutandoli - nello stesso tempo - a diventare più sostenibili. Tutto ciò sarà reso possibile dalla collaborazione con soggetti innovativi, pmi e partner locali e dalla cooperazione tra mondo profit e non profit.





“Come Fondazione - sottolinea Filippo Manfredi, direttore generale di Fondazione Cariverona - siamo convinti che la nostra missione di generare cambiamento passi necessariamente dalla capacità di fare rete e di sviluppare partnership strategiche grazie alle quali mettere a sistema il valore presente sui nostri territori, orientandolo verso obiettivi comuni. L’iniziativa Foundation Open Factory va proprio in questa direzione: a partire dall’ascolto dei bisogni delle imprese sociali, innesca percorsi di open innovation coinvolgendo soggetti in grado di elaborare soluzioni originali, che facciano leva sul protagonismo delle nuove generazioni. I risultati raggiunti grazie all’incontro di mondi e saperi diversi confermano l’efficacia di questa strategia. Il nostro ruolo è accompagnare le comunità nello sviluppo di nuove competenze, facilitando processi di innovazione e costruendo relazioni decisive per rispondere insieme alle complesse sfide di oggi”.





In questa nuova edizione, Fondazione Cariverona mette a disposizione risorse fino a 60mila euro per sostenere 4 percorsi di co-innovazione individuati tra le candidature arrivate dagli enti non profit dei territori di riferimento entro il termine ultimo fissato al 20 settembre 2023. Per ulteriori informazioni è possibile partecipare a uno dei prossimi eventi in programma:

1 giugno 2023 (dalle 17 alle 18.30): webinar di presentazione. Per la registrazione è possibile accedere qui: https://events.teams.microsoft.com/event/485338dc-a093-40d5-9d14-cb0fa31dfd19@d1be9665-5e1d-4367-b06f-6e6447ca46d3

26 giugno 2023 (dalle 15 alle 18.30): nella sede di Fondazione Cariverona è prevista una giornata di workshop, networking e confronto per supportare gli enti del terzo settore con l’avvio di tavoli di innovazione tematici dedicati a quattro temi: Arte, cultura e spettacolo, Servizi socio-sanitari, Formazione e lavoro, Ambiente e naturali. La partecipazione è aperta, per la registrazione è possibile accedere qui: https://foundation4innovation.elis.org/it/custom/contest2022/view/5474





Nella precedente edizione di Foundation Open Factory, erano stati selezionati e realizzati dieci progetti di co-innovazione grazie alla cooperazione tra enti non profit e startup. Le iniziative hanno permesso la nascita di nuove soluzioni in diversi settori, dalla salute alla sostenibilità ambientale, fino all'istruzione. Nell’evento di sabato a Trento si è quindi celebrata la conclusione dei progetti attraverso il racconto dei risultati ottenuti e dell'impatto generato. Il successo del programma dimostra ancora una volta l'importanza della collaborazione tra settori diversi per lo sviluppo di risposte innovative alle sfide sociali del nostro tempo.