Bardolino sempre più "smart": arriva in centro la fibra ottica Mynet

Proseguono le attività di Mynet sul territorio comunale di Bardolino: dopo aver ultimato nei mesi scorsi la posa della dorsale in fibra ottica che attraversa il capoluogo e la Gardesana orientale, ed aver collegato al servizio di connettività in fibra con velocità fino a 1 Gigabit/s le principali sedi comunali e scolastiche del borgo, in queste settimane si stanno concludendo le azioni di rilegamento dei cinque totem informativi del Comune posizionati nelle immediate vicinanze del Municipio, della passeggiata Rivalunga, nella frazione di Vela D'Oro Cisano, a Calmasino in Piazzale Combattimento e sul lungolago Mirabello. I nuovi dispositivi offriranno un servizio di divulgazione delle informazioni attivo 24 ore su 24 fruibile dai turisti ma anche dai cittadini, che attraverso i monitor potranno scoprire novità e servizi riguardanti l’ente comunale.



Sono altresì in corso di completamento le giunzioni stradali per i voucher contrattualizzati nella frazione di Cisano di Bardolino e nella zona artigianale di Strada Campazzi nell’ambito del Piano voucher del MIMIT per le imprese, che punta a favorire la connettività a Internet ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo. L’infrastruttura realizzata consentirà il collegamento alla vera fibra ottica di Mynet a tutte le aziende, che potranno accedere al Piano fino ad esaurimento dei fondi, e comunque non oltre il 31 dicembre. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata a valorizzare servizi di connettività a banda ultralarga fino a 1,5 Gbit/s di velocità, ad un costo di attivazione agevolato e mantenendo il canone concordato in fase di sottoscrizione del contratto.



Le richieste di connessione sono già molte, come spiega il Direttore commerciale di Mynet, Giorgio Intonti: «Tutte le aziende del territorio raggiunte dalla rete Mynet possono usufruire di questo voucher che consiste nell’attivazione completamente gratuita di un servizio di connettività con velocità superiore al Giga a prezzi assolutamente contenuti. Tante imprese si sono già rivolte a noi ma vale la pena ribadire che tale opportunità è concentrata solo nel 2023, quindi conviene affrettarsi».



Per prendere appuntamento con lo staff di Mynet è possibile contattare il numero dedicato alle utenze business tel. 045 49 50 447 oppure inviare una mail a sales@mynet.it.