Segui la moda dei calzini spaiati e divertiti ad abbinare colori e modelli

Se vuoi distinguerti dalla folla o stai cercando un modo per comunicare agli altri qualcosa di te, allora dovresti provare a seguire la moda dei calzini spaiati. Un modo semplice e divertente per uscire dagli schemi ed esprimere la propria personalità in modo originale.

La moda dei calzini spaiati

Nata per celebrare le diversità, indossare i calzini spaiati è diventata una vera moda. Come ormai accade da una decina d'anni, il primo venerdì del mese di febbraio si celebra la giornata dei calzini spaiati, una ricorrenza lanciata da una maestra del Friuli per far comprendere ai suoi piccoli alunni l'importanza di accettare le diversità degli altri. Da lì, qualcuno si è sicuramente chiesto: ma perché indossare i calzini spaiati solo una volta all'anno?



In effetti, visto il dilagare del fenomeno, devono essere stati in tanti ad essersi posti la stessa domanda, e ora la moda dei calzini spaiati è diventata un vero e proprio must destinato a crescere nel tempo.

Indossare calzini donna, ma anche da uomo, di colori diversi o con stampe diverse è ormai diventato per tanti un vero e proprio modo d'essere, un'occasione per comunicare agli altri il proprio stato d'animo, o per riconoscere che la diversità non è qualcosa di cui aver paura, ma qualcosa che rende unici, con buona pace di chi non la pensa alla stesso modo.

Creare un proprio stile con i calzini spaiati

Creare uno stile proprio grazie a dei calzini spaiati non è poi così complicato. Basta aprire il cassetto e cercare l'abbinamento perfetto dei colori; anzi sarebbe anche l'occasione ideale per poter indossare quel calzino che da tanto tempo è rimasto dentro al cassetto perché il suo compagno è magicamente scomparso nella lavatrice o volato via.

Se poi non riuscissimo a trovare i calzini giusti da abbinare tra loro, basta rivolgersi a uno shop online che vende calzini donna o uomo già spaiati, in tanti simpatici e divertenti colori, e con stampe di ogni genere.

Basta fare una ricerca veloce su internet e in pochi minuti appariranno centinaia di proposte di calzini spaiati, adatti a tutte le occasioni.

Come indossare i calzini spaiati

Se il bello di questa moda è che ognuno può fare gli abbinamenti che più gli piacciono, per quanto attiene colori o stampe, è pur vero che alcune piccole regole sarebbe il caso di seguirle, giusto per non cadere nel ridicolo.

. Evitare calzini di modelli diversi, come abbinare calzini donna tipo fantasmino con un calzino più alto. Il contrasto in questo caso sarebbe troppo accentuato e non sarebbe un bel vedere. Nel caso di un look casual la scelta dei calzini spaiati è più semplice e richiede solo un corretto abbinamento di colori .

. Diverso è il caso in cui si debba indossare qualcosa di più formale, allora sarebbe meglio scegliere dei colori che non contrastino troppo con il resto dell'abbigliamento.

Infine, nulla vieta di creare abbinamenti personalizzati, anche un po' eccentrici che mettano in risalto la personalità di chi li indossa. Via libera quindi a calzini spaiati dai colori allegri in grado di donare un po' di brio alle nostre giornate.

Dove acquistare dei calzini spaiati

Il primo brand a lanciare la moda dei calzini spaiati sul mercato è stato Many Mornings, una piccola azienda nel cuore della Polonia che dal 2014 produce calzini spaiati, venduti ormai i tutta Europa. Nati con l'idea di divulgare il messaggio della diversità nella società e del fatto che non bisogna avere paura di essere se stessi, Many Mornings cerca di aggiungere un po' di colore ad ogni giornata, attraverso una vasta gamma di calzini da donna, uomo e bambino. Non solo, ma se si vuole regalare un po' di buon umore è possibile acquistare delle confezioni regalo adatte a diverse occasioni, come un compleanno, un anniversario o semplicemente per augurare buona fortuna.



In conclusione, la moda dei calzini spaiati ha ormai conquistato il cuore di tante persone e c'è da scommettere che continuerà la sua corsa ancora per molto tempo.