A Verona tre incontri per analizzare le nuove frontiere dell'impresa

Torna a Verona il format "Il Cenacolo dell'Impresa", dedicato all'impresa e alle nuove frontiere dell'azienda. Il primo incontro, dal titolo "Da homo sapiens a imprenditore digital - Le tecnologie che faranno la differenza e il loro impatto etico e sociale", si terrà martedì 23 maggio 2023 ore 18 in Vicentini, Audi Zentrum Verona, in via Gardesane 49 a Verona.

Il programma della serata, moderata da Mario Puliero, Direttore TeleArena, prevede gli interventi di Mario Bergamini, Amministratore Infogest, Massimo Chiriatti, CTO Lenovo, Francesco Torricelli, Country Director Enterprise Italy & Iberia nVidia, e Roberto Valmassoi, Chief Executive Officer Thema Optical.

L’edizione 2023 della fortunata iniziativa ideata dal Comitato Provinciale della Piccola Industria di Confindustria Verona "Impresa 2040: nuove frontiere per l’azienda e la persona” prevede tre appuntamenti.

Dopo quello di martedì proseguirà con:

“ Governance responsabile per il successo dell’impresa: la sana gestione che accresce il valore e la stabilità dell’azienda nel futuro” , il 24 ottobre 2023 alle ore 18 presso la Cantina di Soave in Borgo Rocca Sveva (Soave);

“Oltre i limiti: i fattori intangibili che consentono all’imprenditore di vincere le sfide”, il 14 novembre 2023 alle ore 18 presso l'Hotel Veronesi La Torre, Dossobuono di Villafranca (VR).

«Per l’edizione di quest’anno abbiamo scelto il titolo di "IMPRESA 2040: nuove frontiere per l’azienda e la persona" proprio perché il nostro obiettivo è quello di promuovere la consapevolezza che il nuovo contesto socioeconomico, dominato dall'incertezza, impone il ricorso ad una nuova visione imprenditoriale e a nuovi strumenti gestionali – spiega Matteo Albrigi, presidente del Comitato provinciale Piccola Industria di Confindustria Verona –. In ognuno dei tre incontri approfondiremo un ambito fondamentale dell’impresa 2040. Iniziamo con le tecnologie con un focus sulla digitalizzazione, proseguiremo con la buona governance e finiremo con le sfide da affrontare per traghettare le nostre imprese nel 2040».