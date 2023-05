Dal metaverso all'intelligenza artificiale, scenari e opportunità a "Verona Digitale"

Sarà la Sala convegni dell’Ordine degli ingegneri di Verona, in via Santa Teresa 12, ad ospitare lunedì 22 maggio, alle ore 17.00, il convegno dal titolo “Verona Digitale, Innovazione & Tecnologia” organizzato da Verona Network con il patrocinio dell’Ordine e il supporto di Contec ASQ.

Un evento per esplorare assieme agli ospiti le nuove frontiere della digitalizzazione, dal metaverso all’intelligenza artificiale.

Ad inaugurare la serata sarà il saluto dell’assessore alle politiche giovanili e innovazione del Comune di Verona Jacopo Buffolo, seguito dal presidente dell’Ordine degli ingegneri Matteo Limoni.

Seguiranno gli interventi di Idelfo Borgo, direttore ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, che ci aggiornerà sulle strategie digitali messe in campo a livello regionale; di Stefano Quintarelli, pioniere di internet in Italia, inventore dello SPID e oggi venture capitalist, il quale ci spiegherà come si è evoluta la rete internet negli anni e di come sia ora in mano a pochi colossi del Tech; Roberto Siagri, presidente della Cabina di Regia di IP4FVG, il digital innovation hub della Regione Friuli Venezia Giulia, parlerà delle opportunità per le aziende; Massimiliano Turazzini, start up business manager si concentrerà sull’intelligenza artificiale e in particolare su ChatGPT; Livia Manfredini e Giulia Stoppa, rispettivamente responsabile sviluppo e responsabile formazione di Contec AQS introdurranno il concetto di metaverso coinvolgendo il pubblico in un’esperienza immersiva; chiuderà la serata Paolo Errico, amministratore delegato di Maxfone e vicepresidente nazionale Piccola Industria di Confindustria, il quale ci parlerà dell’importanza dei dati in a

L’evento di lunedì è il primo di una serie di incontri che Verona Network intende promuovere in provincia di Verona e a livello regionale per contribuire a diffondere una nuova cultura d’impresa ispirata alla digitalizzazione, alla tecnologia e all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, finalizzata all’individuazione di nuove opportunità di business e di sviluppo per le imprese.