A Verona l'evento nazionale "I Dialoghi di Spirito Artigiano"

La rassegna nazionale de I Dialoghi di Spirito Artigiano, gli eventi territoriali della Fondazione Germozzi, promossi da Confartigianato Imprese, per approfondire idee, spunti e scenari per lo sviluppo economico e la sostenibilità sociale del Paese, approda a Verona.

Dopo l’Emilia Romagna con Ferrara e la Toscana con Firenze, tocca ora al Veneto, proprio con protagonista la città scaligera, che lunedì 22 maggio 2023, dalle ore 15, al Polo Santa Marta, Silos di Ponente, dell’Università di Verona (via Cantarane, 24), ospiterà il terzo appuntamento dal titolo “Costruttori di Futuro: la modernità delle imprese a valore artigiano di fronte alle crisi attuali”, che si propone come un qualificato momento di confronto per affrontare positivamente gli squilibri che rischiano di compromettere lo sviluppo economico e la sostenibilità sociale del Paese.

«Tra questi – spiega Roberto Iraci Sareri, Vicepresidente di Confartigianato Imprese Veneto e Presidente di Confartigianato Imprese Verona, che stanno curando l’organizzazione dell’evento – c’è senz’altro la crisi demografica, con un Paese, il nostro, che invecchia progressivamente e al contempo si dimostra in difficoltà in termini di attrattività e nel trattenere i giovani sul piano lavorativo. Nel corso dell’appuntamento in terra veronese, dunque, sarà presentato il quaderno La crisi demografica italiana: giovani e qualità del lavoro, scritto per la Fondazione Germozzi da Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia e Statistica sociale alla facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano».

Nel corso dell’evento dialogheranno tra loro:

Marco Granelli , Presidente nazionale Confartigianato Imprese

Giulio Sapelli , Presidente Fondazione Germozzi e già professore ordinario di Storia Economica all’Università degli Studi di Milano

Mauro Magatti , Professore ordinario di Sociologia alla facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Alessandro Rosina , Professore ordinario di Demografia e Statistica sociale alla facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Massimiliano Valerii, Direttore generale Censis

Modera e porta il proprio contributo, Federico Testa, Professore ordinario di Economia e Gestione delle imprese all’Università di Verona.

L’evento è patrocinato Università di Verona - Dipartimento di Management, Fondazione Germozzi, IVL Istituto Veneto per il Lavoro, con l’organizzazione di Confartigianato Imprese Veneto e Confartigianato Imprese Verona.

