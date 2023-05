Turismo e commercio trainano le assunzioni in Veneto ad aprile

Prosegue su livelli elevati la crescita occupazionale in Veneto nell’arco del 2023. Nel mese di aprile il saldo tra assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e di apprendistato ha superato le 15.000 posizioni lavorative in più, per un bilancio complessivo che si attesta a +43.900 posti di lavoro dall’inizio dell’anno.

Anche in virtù delle dinamiche stagionali che caratterizzano il periodo, in occasione delle festività pasquali e in vista della stagione estiva, a determinare tale risultato positivo contribuisce in particolare il lavoro a termine, che tra gennaio e aprile fa registrare 24.500 posizioni a tempo determinato in più (+11.400 nel solo mese di aprile) e un incremento delle assunzioni pari al +6% rispetto all’anno precedente. L’aumento delle stabilizzazioni e la diminuzione delle cessazioni determinano un saldo positivo anche per i contratti a tempo indeterminato (+18.900), mentre l’apprendistato mostra un saldo di 500 posizioni lavorative in più, tutte concentrate nell’ultimo mese. I dati parziali sul lavoro somministrato (gennaio-marzo) evidenziano invece una netta flessione dei saldi per questa particolare tipologia contrattuale, che registra inoltre un calo delle assunzioni del -11% rispetto al 2022.

La domanda di lavoro complessiva si attesta su livelli superiori rispetto ai quattro anni precedenti, sia per quanto riguarda il mese di aprile che l’intero quadrimestre. Nell’ultimo mese le assunzioni sono state complessivamente 59.700, con una crescita del 5% rispetto allo scorso anno, 220.400 dall’inizio dell’anno. Prosegue la crescita delle trasformazioni a tempo indeterminato (+14% nei primi quattro mesi dell’anno). Ad aumentare è in particolare la richiesta di lavoratori over 55 (+11% sul 2022) e di quelli stranieri (+11%). In crescita anche la quota delle assunzioni con contratto part time (+9%), che interessano sempre di più anche gli uomini.

Nei primi quattro mesi dell’anno, le cessazioni dei rapporti di lavoro sono state 176.500, di cui 44.600 nel mese di aprile. Crescono in particolare le cessazioni per fine termine (+8%), che costituiscono quasi la metà delle uscite complessive, mentre le dimissioni, che rappresentano stabilmente un terzo del totale, risultano in lieve riduzione dopo i numeri eccezionalmente alti registrati nel 2022.

I nuovi posti di lavoro si concentrano soprattutto nelle province di Venezia (+18.700 posizioni lavorative, di cui 9.300 nel solo mese di aprile) e Verona (+15.400 posti nel 2023 e + 6.400 nell’ultimo mese). Saldi più contenuti nelle altre province: +4.800 a Padova, +3.000 a Treviso, +2.800 a Vicenza e +2.300 a Rovigo nel quadrimestre. L’unica eccezione è rappresentata da Belluno che presenta un saldo negativo per 3.000 posti di lavoro in meno nel quadrimestre e -2.100 nel mese di aprile. La domanda di lavoro è positiva a Venezia (+18%) e Verona (+7%), a fronte di una lieve flessione nelle altre province (attorno al -3%).

Il settore dei servizi spinge le assunzioni, con una crescita del +9% rispetto ad un anno, il 2022, che già aveva registrato volumi particolarmente elevati. A fare da traino sono in particolare commercio e turismo (+16%). Anche l’agricoltura conferma la sua ripresa, con il 3% in più dei reclutamenti, mentre l’industria paga il contro rimbalzo di alcuni settori, tra i quali l’industria conciaria (-25% dopo il +55% di un anno fa), la produzione di macchine elettriche (-21% contro il +57% del 2022), l’industria chimico-plastica (-19% a fronte di +35%) e il legno-mobilio (-17% oggi, +50% un anno fa). Le costruzioni mostrano una situazione di stabilità, mentre le utilities evidenziano una modesta crescita (+5%). Nel complesso, il settore secondario mostra una flessione del 5%.

Nel 2023 i nuovi ingressi in stato di disoccupazione sono stati 38.300, di cui 34.800 riferite a disoccupati, ovvero persone che hanno concluso un rapporto di lavoro, e 3.500 inoccupati, prevalentemente giovani, alla ricerca del primo impiego in regione. Nell’insieme, si osserva un lieve aumento delle iscrizioni, pari al +2% sullo stesso periodo del 2022. Aumentano le Did (Dichiarazioni di immediata disponibilità) rilasciate dai disoccupati di cittadinanza straniera (+4%).

Tutti i dati sull’andamento del mercato del lavoro veneto nel mese di aprile sono disponibili nella Bussola pubblicata nella sezione dedicata del sito di Veneto Lavoro, www.venetolavoro.it.