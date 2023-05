Si aprono le porte del Verona Agrifood Innovation Hub

Lunedì 22 maggio, a partire dalle ore 19 presso la Sala Salieri del PalaExpo di Veronafiere, si terrà la prima iniziativa del Verona Agrifood Innovation Hub che apre ufficialmente il calendario di attività. Verona Agrifood Innovarion Hub è il punto di riferimento tra tutti gli operatori del sistema agroalimentare: imprenditori, PMI, ricercatori e studenti del settore. Un progetto sostenuto da Fondazione Cariverona, UniCredit, Eatable Adventures, Comune di Verona, Veronafiere, Confindustria Verona, Università di Verona e Cattolica Assicurazioni che ha l’obiettivo di stimolare la cultura dell’innovazione nel settore agroalimentare nazionale creando un ecosistema imprenditoriale forte e sostenibile.

Verona Agrifood Innovation Hub

In un contesto già di spicco per la filiera alimentare Made in Italy, Verona si fa ancora una volta portavoce di un sistema destinato a crescere esponenzialmente e diventa il nuovo snodo per lo sviluppo dell’agrifood tech sul territorio italiano. Il Verona Agrifood Innovation Hub rappresenta, infatti, un vero e proprio polo d’avanguardia per promuovere l’imprenditorialità, creare occupazione di qualità e proporre programmi di formazione gratuiti che partiranno dal 23 maggio con il primo corso sul “Fare impresa nell’ Agrifood”.

Percorsi ad hoc che hanno l’obiettivo di favorire l'innovazione e stimolare lo sviluppo di nuovi progetti grazie a corsi di formazione, workshop ed eventi di networking con figure di spicco che raccontano la propria esperienza. I corsi del progetto si rivolgono a tutti, dai principianti ai più esperti, al fine di sviluppare e rafforzare competenze tecniche e commerciali per portare valore aggiunto ai propri percorsi professionali legati all’ Agrifoodtech.

L’evento di inaugurazione dell’hub sarà un momento di condivisione gratuito e aperto a tutti che si aprirà con la prima “Gastro Talk”. Diverse le personalità coinvolte nello speech tra cui Filippo Manfredi - Direttore Generale Fondazione Cariverona - che racconterà gli obiettivi strategici e territoriali dell’hub e Riccardo Fisogni - VP e General Manager Eatable Adventures Italia - che invece presenterà il calendario delle prossime attività. Ospite d’eccezione durante la serata, Riccardo Illy, attualmente Presidente di Il Polo del Gusto, che descriverà la storia di successo della sua azienda e le criticità vissute in prima persona legate al suo ruolo.

Chiunque potrà partecipare e iscriversi all’evento, accedendo al link https://gastrotalks-1-riccardo-illy.eventbrite.it.

Maggiori informazioni sul Verona Agrifood Hub qui: https://veronaagrifoodhub.com/