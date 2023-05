Giovanni Aldrighetti è il nuovo presidente dei Pensionati di Coldiretti Verona

È Giovanni Aldrighetti, 65 anni, che con i due fratelli conduce un’azienda vitivinicola a Marano di Valpolicella il nuovo Presidente dell’Associazione provinciale Pensionati Coldiretti di Verona. Dirigente dell’Organizzazione da quarant’anni, Aldrighetti siede nel Direttivo della Federazione dal 2005 rappresentando la Valpolicella in qualità di Presidente di Sezione di Marano. In seguito al voto unanime dell’Assemblea dei soci pensionati che si è tenuta al Centro Servizi di Coldiretti a Sona ieri 16 maggio, Aldrighetti guiderà gli agricoltori Senior nei prossimi cinque anni.





«Sono davvero onorato della fiducia che oggi mi è stata accordata – ha affermato Aldrighetti al termine dell’Assemblea – A coronamento della mia lunga esperienza in Coldiretti mi fa piacere mettermi a disposizione in un ambito che per ora mi è nuovo, ma al quale mi approccio con ancora tanta voglia di mettermi in gioco».





Aldrighetti succede a Giorgio Vicentini di Valeggio sul Mincio, produttore frutticolo che ha rivestito la carica nell’ultimo quinquennio.





Con il presidente è stato rinnovato il Consiglio che, tra conferme e volti nuovi, risulta composto dai due Vice, Gianfranco Castellani di Verona e Lino Morini di Belfiore, oltre che dai consiglieri Livio Bellini di Roveredo di Guà, Rinaldo Bonfante di Bovolone, Adriano Canteri di Roverè Veronese, Augusto Ciman di San Giovanni Ilarione, Giuseppe Desto di Rivoli Veronese, Giuseppe Guardini di Bussolengo, Renato Merlin di Minerbe, Antonio Polo di Nogara, Luciano Pozzerle di Verona, Ilio Saorin di Monteforte d’Alpone, Claudio Valente di Roverchiara, Giorgio Vicentini di Valeggio sul Mincio e Arrigo Zambelli di Villa Bartolomea.

Federpensionati Coldiretti

Federpensionati Coldiretti rappresenta i lavoratori a riposto di di tutte le categorie che gravitano nel mondo agricolo e rurale favorendo il ruolo attivo degli anziani e valorizzando la loro esperienza. Con un documento presentato al Governo a pochi giorni dal suo insediamento, il presidente nazionale dell’Associazione, Giorgio Grenzi, aveva sintetizzato le cinque priorità dei Senior a partire dal riconoscimento della figura del caregiver familiare: secondo i dati Istat in Italia le persone che si prendono cura in modo continuativo di un parente sono almeno 8,5 milioni.

Si tratta in prevalenza di donne che dedicano almeno 10 ore a settimana (il 20%) ma anche più di 20 ore (il 25%) ai propri cari, ma che non sono riconosciute come figure professionali fondamentali per colmare il vuoto assistenziale nel settore pubblico. Nel documento si passa poi alla richiesta della figura del geriatra di famiglia che sarà sempre più indispensabile a fronte di una popolazione sempre più anziana (l’Istat prevede un +11,7% di over 75 entro il 2030) e a quella di una Legge quadro nazionale per l’invecchiamento attivo che sostenga la dignità e l’autonomia degli anziani attraverso una politica di welfare più efficace.

Federpensionati va oltre e chiede anche una Legge nazionale sulla non autosufficienza tenendo presente che ad oggi in Italia gli anziani con gravi limitazioni motorie e cognitive sono già quasi quattro milioni (fonte Istat). Infine si chiede il sostegno dei redditi dei pensionati e la difesa del potere di acquisto delle pensioni, impoverite negli ultimi anni dall’adeguamento del loro valore alla variazione dei prezzi e all’inflazione.

Gli aderenti alla Federpensionati Coldiretti di Verona, tra coltivatori diretti e non, sono circa 14mila e sono suddivisi abbastanza equamente tra donne (circa 7,5mila) e uomini (6,5mila).

Alla categoria l’Associazione dedica diverse attività che valorizzano e rafforzano il ruolo che i Senior svolgono nella nostra società, dove diventa sempre più preponderante la necessità di una sinergia intergenerazionale.





Lo ha sottolineato Riccardo Pizzoli, Delegato di Coldiretti Giovani Impresa Verona, intervenuto all’incontro: “Auspico che tra i nostri due gruppi si crei una maggiore collaborazione perché per poter guardare avanti noi giovani dobbiamo prendere esempio da chi ci ha preceduto”.





“L’agricoltura – ha chiosato Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona - è il settore che rappresenta il modello di come gli anziani possano continuare a svolgere un ruolo attivo nel sistema economico e nella società, oltre che nelle famiglie dove sono un vero e proprio supporto sotto ogni punto di vista. Viviamo un momento di grandi cambiamenti per affrontare i quali c’è bisogno di innovazione ma anche di grande esperienza, quella che possiamo apprendere da chi è presente in questa sala”.