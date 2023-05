Si è svolto nei giorni scorsi, presso il Quadrante Europa, il convegno organizzato dall'associazione Comunità e Trasporti e patrocinato dal Consorzio ZAI dal titolo "Verona: fulcro ferroviario per il commercio, la logistica e il turismo".

In questo evento, ci si è concentrati sulla posizione strategica di Verona come centro di trasporto e connessione per le attività commerciali, logistiche e turistiche. Verona è una città che si trova al centro di importanti corridoi ferroviari e autostradali, ed è uno dei principali punti di ingresso per il nord Italia e l'Europa. Grazie alla sua posizione privilegiata, Verona svolge un ruolo cruciale nel facilitare il commercio e la logistica, nonché nello sviluppo del turismo nella regione.

Il convegno si è aperto con il video messaggio del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Bignami che ha sottolineato l'impegno del governo per ampliare il trasporto sul ferro e l'importanza di Verona come esempio da seguire in tutto il territorio.

Dopo l'introduzione del presidente dell'associazione Comunità e Trasporti Marco De Cesare è intervenuto Leo Ramponi, presidente di un'importante associazione di ristoratori di Verona, sul cambiamento della cultura del cibo e sulle criticità del non avere un turismo responsabile. Sul tema del turismo e dello sviluppo del trasporto e della logistica, l'Europarlamentare europeo Paolo Borchia ha dichiarato che ci debba essere maggiore collaborazione e non imposizioni dall'alto, tra l'Unione europea e le autorità e imprese locali. L'assessore al Commercio del Comune di Venezia Sebastiano Costalonga ha auspicato una maggiore connettività tra le due città per migliorare l'efficienza e la sostenibilità della catena di approvvigionamento delle merci e il Segretario Nazionale UGL Ferrovieri Ezio Favetta ha messo in evidenza come il sindacato possa contribuire ad affrontare e vincere le sfide future del settore e come il dialogo tra le parti sociali e le istituzioni possa promuovere uno sviluppo economico della Regione.

Dopo le domande e gli interventi del pubblico il convegno è terminato con le conclusioni del Prof. Giuseppe Cirillo, docente Logi Master.