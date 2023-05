Gli orizzonti dell'intelligenza artificiale spiegati da Massimiliano Turazzini

È un problema di interfaccia, dal mio punto di vista. Noi possiamo parlare con Chat GPT e porre domande, ma il modo in cui noi le poniamo determina il modo con cui l'open AI ci risponderà. Non abbiamo davanti a noi un essere umano in grado di capire le nostre intenzioni e ci riesce a interpretare. La domanda che io vado a porre, ovvero il prompt, deve essere formulata in modo chiaro per un software. Sta infatti nascendo la figura del promtp engineer, che mira a facilitare l'interazione tra utente e macchina.

Chat GPT, nonostante la popolarità, ha avuto un piccolo problema in Italia, tant'è che per un breve periodo è stato oscurato...

Non faccio e non voglio far politica, però il Garante della privacy ha semplicemente verificato che c'erano una serie di mancanze rispetto a quello che è il GDPR che abbiamo in Europa e ha aperto un'istruttoria nei confronti di Chat GPT. È un atto "normale" e dovuto, dopotutto è il suo lavoro. D'altra parte è stato interessantissimo vedere come ha risposto l'azienda, che già dopo due ore ha chiuso i suoi sistemi all'Italia. Nei vari forum online quella sera circolavano messaggi molto arrabbiati, che gridavano alla censura, quando in realtà è stata una scelta unicamente di Open AI, che ha scelto di sospendere il servizio finché non fosse tutto in regola, e ora infatti abbiamo una serie di possibilità in più, come la scelta di lasciare o no i nostri dati al software.