Agsm Aim vince il premio "Digitalizzazione dei processi HR"

AGSM AIM si è aggiudicata l’HR Innovation Award nella categoria “Digitalizzazione dei processi HR”. Il premio, dell’Osservatorio HR Innovation Practice della School of Management del Politecnico di Milano, è stato assegnato nel corso del convegno “Vita, lavoro, felicità: disegnare una nuova relazione tra organizzazione e persone” che si è svolto oggi al Politecnico, nel corso del quale sono stati presentati i risultati della ricerca dell’Osservatorio.

L'Osservatorio ha assegnato gli HR Innovation Award 2023 alle organizzazioni che si sono distinte per aver innovato e migliorato i propri processi di gestione e sviluppo delle risorse umane. In particolare, nella categoria “Digitalizzazione dei processi HR” rientrano quei progetti che hanno previsto la digitalizzazione dei processi, migliorandone l’esperienza dei collaboratori e l’efficacia ed efficienza per l’organizzazione.

AGSM AIM è stata premiata per “la definizione di un progetto di revisione dell’architettura tecnologica a supporto dei processi e pratiche HR del Gruppo, offrendo un’esperienza di utilizzo migliore per persone e Direzione HR e creando un unico ecosistema “data-driven”. Il riconoscimento è stato ritirato da Nicola De Iorio, direttore HR del Gruppo AGSM AIM, che ha condotto il progetto.

“Il premio odierno ci rende particolarmente orgogliosi perché testimonia il percorso virtuoso compiuto dal Gruppo dal 2021, anno dell’integrazione tra Agsm e Aim, a oggi. Un percorso nel quale l’innovazione e la digitalizzazione hanno rappresentato due pilastri sui quali costruire le fondamenta per la gestione e lo sviluppo degli oltre 2.000 collaboratori del Gruppo. Ringraziamo tutte le persone che lavorano costantemente in AGSM AIM che hanno permesso di raggiungere questo risultato e il Politecnico di Milano per aver riconosciuto il lavoro svolto in questi anni”, ha commentato Stefano Quaglino, consigliere delegato del Gruppo AGSM AIM.