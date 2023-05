ENGIM Verona compie 20 anni

Il 10 maggio 2023 nella sede ENGIM di Verona Chievo Via Berardi, 9 si sono celebrati i 20 anni della scuola dell’auto con una festa dedicata a tutti gli allievi, famiglie e aziende del territorio.

Sono oltre 200 i ragazzi che ogni anno, dal lontano 2003 conseguono una qualifica o il diploma professionale nel settore dell’Auto (autoriparazione e carrozzeria) nelle sedi ENGIM di Verona Chievo e di Villafranca di Verona, giovani che entrano subito al lavoro nelle numerose aziende che ogni anno si rivolgono alla nostra scuola per cercare risorse da inserire.

C’è da dire anche che oggi il 10% degli studenti, dopo il diploma di 4° anno, sceglie di proseguire gli studi con il quinto anno IFTS per entrare poi in un ITS di alta specializzazione.

Questo a conferma che il percorso della scuola professionale in questi ultimi 20 anni è molto cambiato ed offre nuove e stimolanti prospettive di realizzazione personale e professionale ai giovani studenti. Se n'è parlato il 10 maggio con alcuni ospiti delle istituzioni tra cui Dott.ssa Sara Ottolini Vice Presidente Terza Circoscrizione (delegata del Sindaco) e del mondo delle aziende, Andrea Pozzerle di Lepanto 2 Srl e Pietro Bergamini di Autocolor Verona, con le testimonianze di due ex allievi, Federico Girelli oggi Titolare della Carrozzeria Lazise e di Andrea Cestaro anche lui ha aperto una sua attività. Molto belle anche le testimonianze degli allievi di oggi tra cui Leonardo Tonel accompagnato dalla professoressa Rosa Todde che ha sottolineato l’importanza delle materie umanistiche culturali per la crescita e la realizzazione personale e professionale dei giovani.

Gli imprenditori del futuro, infatti, sono sempre più giovani che escono da realtà come questa realtà di istruzione e formazione professionale che si dimostra una scuola di specializzazione e di preparazione alla vita professionale molto valida.

Con l’occasione gli ospiti hanno potuto ammirare la mostra fotografica sui 20 anni della vita della scuola e l’esposizione dei lavori degli studenti in tema di sostenibilità perché realizzati tutti con materiali recuperati dagli scarti delle lavorazioni meccaniche destinati altrimenti alla discarica. «Siamo orgogliosi e grati per questo importante traguardo che ci ha permesso di avviare al lavoro tanti giovani e adulti anche grazie alla collaborazione di molte aziende del settore che negli anni hanno condiviso con noi questo impegno in termini di risorse e tecnologie e per questo desideriamo festeggiarlo insieme» si legge nella nota diffusa a mezzo stampa.

Fondazione ENGIM Veneto ETS

Engim Veneto ETS (Ente del Terzo Settore) è una fondazione senza scopo di lucro che opera principalmente nel settore dell’orientamento, della formazione e accompagnamento al lavoro.

Un impegno rivolto ai giovani e agli adulti per lo sviluppo della loro professionalità e crescita personale e sociale.

Attraverso una forte sinergia con il mondo del lavoro ENGIM si pone al servizio delle imprese con cui collabora nell’aggiornamento e formazione così come nel supporto per la ricerca di fonti di finanziamento, stage e tirocini.

È presente nel territorio nazionale con 30 sedi formative, 13 sportelli lavoro, 9 imprese formative e a livello regionale con 13 sedi, oltre 3200 allievi e più di 190 corsi di formazione con 950 qualifiche e diplomi erogati. Più del 76% degli studenti trova lavoro entro due anni dal termine degli studi.

La fondazione ENGIM Veneto è accreditata dalla Regione Veneto per la formazione e per i servizi al lavoro. veneto.engim.org