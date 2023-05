ESA-Com ottiene quasi un milioni di euro dal PNRR

l’implementazione dei software che già ESA-Com utilizza per la rilevazione dei mezzi (per l’efficientamento dei percorsi di raccolta) e degli svuotamenti/tasso di riempimento dei contenitori stradali, con lo scopo di razionalizzare la raccolta e tutti gli aspetti logistici che la riguardano: riduzione consumi carburante ed emissioni inquinanti, riduzione tempi morti e riduzione chilometri percorsi;

l’acquisto della necessaria strumentazione volta all’allestimento degli accessi alle isole ecologiche gestite da ESA-Com in modo che anche in questi siti i conferimenti siano puntuali, rilevati e attribuibili con precisione - per quantità e per tipologia di rifiuto – solo agli utenti che conferiscono rifiuti in isola ecologica.