Federalberghi Garda Veneto, nuovo accordo con Vicentini Spa

Federalberghi Garda Veneto allarga la gamma di servizi offerti agli associati attraverso la nuova partnership in ambito mobilità con Vicentini Gruppo Eurocar Italia, realtà veronese attiva sul territorio dal 1974.

Dal 2018 è entrata a far parte del gruppo multinazionale Porsche Holding. Un cambiamento di proprietà che non ha intaccato l’amore e la gratitudine con il territorio su cui l’azienda continua ad investire con impegno e responsabilità. È uno dei concessionari parte del Gruppo Eurocar Italia, il più grande gruppo di vendita e assistenza per i marchi del Gruppo Volkswagen in Italia, con 45 sedi sparse per tutto il Nord Italia e 60.300 vetture vendute tra nuovo e usato per quasi due miliardi di fatturato all’anno. Si pone l’obiettivo di essere il miglior partner di mobilità per persone e aziende, diffondendo la cultura delle nuove formule di possesso delle vetture, offrendo consulenze personalizzate agli imprenditori per le loro flotte ed estendendo a livello locale la strategia di riduzione delle emissioni dirette e indirette. Ad accomunare le due realtà è l'importanza data al territorio e al suo futuro, nell'ottica di una mobilità sostenibile.

Ivan De Beni, Presidente Federalberghi Garda Veneto

«Per noi di Federalberghi Garda Veneto questa collaborazione rappresenta la ciliegina sulla torta di un percorso che l’Associazione sta intraprendendo da qualche anno a questa parte: dalla progressiva spinta all’eliminazione della plastica nelle nostre strutture ricettive, all’implementazione dei percorsi bike&trekking sul territorio, passando per l’incentivazione di buone pratiche per il risparmio idrico ed energetico. In un futuro che sta diventando sempre più l’attualità, investitori, clienti e collaboratori preferiranno le aziende che pongono la propria responsabilità sociale e ambientale al centro del proprio business. La sostenibilità sta diventando un fattore cruciale nel successo di un’azienda o di un’iniziativa industriale. La strada della sostenibilità è quella che dobbiamo intraprendere anche noi, come aziende del settore ricettivo, sia lato servizio clienti, sia come privati».

Alessandro Bettinoni, Direttore Generale Vicentini Spa

«Si tratta di una collaborazione studiata dallo scorso autunno e oggi siamo fieri di ufficializzare questa partnership con un’associazione che come noi crede fortemente nelle potenzialità di questo territorio. Abbiamo l’obiettivo di sostenere le imprese locali, consigliando e orientando le loro scelte di mobilità. Il focus sulla transizione verso l’elettrico è prioritario per costruire un futuro all'insegna dell'efficienza e della sostenibilità. Il lago di Garda è una zona urbana ad alta concentrazione turistica con volumi di traffico in continuo aumento. Pensiamo che attraverso nuove formule di mobilità più flessibili e sostenibili possiamo migliorare la qualità della vita di imprenditori e residenti, mostrando al contempo, anche ai turisti, un’immagine del Lago ancora più green».

L’accordo prevede particolari agevolazioni per l’acquisto e il noleggio a lungo termine di tutta la gamma dei veicoli dei brand Audi e Volkswagen cucite su misura per le aziende ricettive, ad esempio shuttle e courtesy car per gli ospiti, nonché per il Socio Federalberghi Garda Veneto in quanto privato.

Non solo. La nuova collaborazione include anche eventi a tema che saranno organizzati nelle varie strutture associate Federalberghi Garda Veneto.

Andrea Benetti, Responsabile Flotte Spa

«Con 400 realtà che investono sul territorio, Federalberghi Garda Verona ci offre la possibilità di incrociare un target di professionisti a noi estremamente caro. L’area dedicata ai clienti Business di Vicentini offre servizi personalizzati in grado di soddisfare le esigenze sia degli albergatori in quanto aziende, ma anche come privati. Dalla consulenza al test drive direttamente in struttura, passando per il ritiro e riconsegna della vettura. Come Vicentini desideriamo essere dei partner che accompagnino gli imprenditori del turismo verso un diverso modo di concepire la mobilità. Inoltre, con la forte spinta elettrica, molte sono le aziende che stanno sostituendo la loro flotta riducendo notevolmente l’impatto di CO2, il che le rende molto più attrattive sia per i clienti che per gli investitori».

Lauro Sabaini, Sindaco di Bardolino

«Sono molto felice di ospitare nel territorio che ho l’onore di amministrare questa join venture tra Federalberghi Garda Veneto e Vicentini Spa. Si tratta infatti di una sinergia che va nell’ambito della sostenibilità e di una mobilità più attenta all’ambiente e questo non può che farci piacere in una zona turistica come il Garda».

A rafforzare il messaggio sulla svolta green, Federalberghi Garda Veneto ha recentemente stipulato un accordo anche con A2A Energia S.p.a., fornitore ufficiale di Energia Elettrica e Gas Naturale del gruppo d’acquisto per l’Energia accreditato ARERA “THEGROUP”, che oggi conta più di 200 aderenti. Infatti il 45% del mix delle fonti energetiche primarie utilizzate da A2A per la produzione di Energia Elettrica proviene da fonti rinnovabili. Inoltre sono già sul tavolo azioni per sviluppare delle comunità energetiche rinnovabili, di cui le colonnine elettriche per la ricarica degli autoveicoli.