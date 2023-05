CUPLA incontra l'amministrazione comunale a sostegno degli anziani di Verona

Il Coordinamento unitario pensionati lavoro autonomo Verona, CUPLA, ha incontrato Luisa Ceni, l'Assessora Politiche Sociali e Abitative. Affrontate tematiche centrali quali i Servizi e gli Interventi sociali e sanitari con particolare riferimento alla popolazione anziana.

Il Coordinamento è composto dall'ANP-CIA, CNA Pensionati, 50&PIU' CONFCOMMERCIO, ANAP- CONFARTIGIANATO, FEDERPENSIONATI COLDIRETTI, ANPA-CONFAGRICOLTURA, FIPAC-CONFESERCENTI. L'incontro si è svolto a Palazzo Barbieri, sede del Comune di Verona. Ha preso parte all'iniziativa anche la dirigente del settore Servizi Sociali, l'avvocato Chiara Bortolomasi.

Per il CUPLA erano presenti i presidenti Maurizio Brognara coordinatore pro-tempore della realtà' veronese, assieme al segretario Giuseppe Signori entrambi espressione della CNA Pensionati; inoltre erano presenti Giorgio Sartori e Silvano Meneguzzo, rispettivamente Presidenti di 50&Più Confcommercio e FIPAC-CONFESERCENTI.

Il Coordinatore Brognara Maurizio si è soffermato sulla grande occasione che rappresentano le misure del PNRR sugli anziani, sulle quali sappiamo che il Comune è molto attento e impegnato.

Per la Sanità, CUPLA sta lavorando per ridurre le lunghe liste di attesa creando percorsi prioritari per gli anziani oltre i 75/80 anni, per visite ed esami presso le strutture pubbliche.

Inoltre, è stata sollecitata la necessità di creare situazioni di coabitazione tra le diverse fasce di età, quale interscambio delle conoscenze generazionali e l’esigenza di rigenerare le attività commerciali ed artigianali di vicinato per favorire gli avanti con gli anni che hanno limitate azioni motorie.

Altro tema importante è l'alfabetizzazione informatica e una precisa attenzione al processo di attuazione della recente legge numero 33 del 23 marzo 2023 con la quale al Governo è stata attribuita delega in materia di politiche in favore delle persone anziane.

L'Assessora ha evidenziato che, pur nelle difficoltà legate alla macchina pubblica ed alla carenza di risorse umane e finanziarie, ha già affrontato alcune di queste tematiche per le quali auspica di poter fornire concrete risposte.

L'incontro è terminato con l'impegno di rincontrare il CUPLA perché, anche attraverso lo scambio di esperienze, si possono trovare, assieme, dei percorsi finalizzati al miglioramento continuo a tutto vantaggio delle persone avanti con gli anni che stanno crescendo velocemente anche nel territorio veronese.