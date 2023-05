BVR Banca, domani l'Assemblea dei Soci di nuovo in presenza

Il titolo è già un programma. “Bentornati a casa” è infatti lo slogan che caratterizzerà l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci 2023 di Banche Venete Riunite, l’istituto di credito nato ormai due anni fa dalla fusione tra Banca Alto Vicentino con la veronese CRA di Vestenanova, che accoglie per la prima volta in presenza plenaria i propri soci nel momento annuale più importate della vita della banca per all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 e la destinazione del risultato di esercizio.

Arrivati a trentotto filiali nel territorio vicentino e veronese, e con in vista due ulteriori aperture, la banca si presenta all’assemblea forte anche di 24 nuove assunzioni nel 2022 e di un utile netto che raggiunge i 7,8 milioni di euro, solo per citare qualche numero approvato dal Consiglio di Amministrazione di BVR Banca lo scorso febbraio.

Un primo appuntamento con l’assemblea dei soci si è tenuto in prima convocazione per il giorno venerdì 28 aprile 2023 alle ore 12.00 presso la Sede legale in Schio (VI), via Pista dei Veneti 14. La seconda convocazione sarà invece domani 6 maggio 2023, ore 10:30 a Vicenza Convention Centre, Fiera di Vicenza – Ingresso Ovest 3, Via dell’Oreficeria, 16.

Per arrivare all’evento l’istituto di credito ha organizzato un servizio pullman gratuito con partenze previste dalle principali aree di competenza della banca quali Schio, la Valdastico, l’Altopiano di Asiago e la zona di Verona/Vestenanova. Per chi si recasse in auto invece sono a disposizione alcuni posti auto coperti e gratuiti fino ad esaurimento dei posti disponibili nel parcheggio multipiano “Car Park Fiera Vicenza”. Al termine della riunione assembleare è previsto un momento conviviale.

La documentazione prevista dalla vigente normativa è depositata presso la Sede legale della Banca ed è altresì pubblicata sul sito internet della Banca all’indirizzo www.bvrbanca.it sezione “Soci Assemblea 2023 – Area riservata”.