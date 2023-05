Salvini a Verona inaugura Samoter: «Al lavoro per sbloccare cantieri commissariati»

“Penso che Samoter sia la celebrazione dell’‘Italia dei sì’, che non ha paura di lavorare, di modernizzare e di andare più veloce. Là dove si costruisce, si scava, si velocizza e si innova c’è lavoro, futuro, speranza: il settore dell’edilizia e delle costruzioni è fondamentale. Contro i ‘professionisti del no’ stiamo lavorando per sbloccare, finanziare e progettare ovunque, da Nord a Sud; ho trovato 117 opere commissariate in tutta Italia. Ho avuto l’onore di portare in Consiglio dei Ministri l’ultimo codice degli appalti che da luglio permetterà di perdere meno tempo e aprire più cantieri. Inoltre, stiamo lavorando perché ci sia anche la manodopera: oggi viene finalmente bollinato il decreto che libera 300 milioni di euro di credito di imposta per le aziende dell’autotrasporto”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto alla inaugurazione della 31ª edizione di Samoter, il salone internazionale triennale dedicato alle macchine per costruzioni, organizzato da Veronafiere e in programma fino al 7 maggio con 536 aziende da 23 Nazioni .



Samoter è l’unica manifestazione in Italia a dare voce alla filiera delle macchine per costruzioni nel suo complesso e in Europa costituisce il principale punto di riferimento nel 2023. Un settore che Unacea-Unione italiana macchine per costruzioni, partner di Veronafiere-Samoter, stima raggiungerà un fatturato di 3,9 miliardi di euro, con una crescita del 15% sull’anno precedente, e un export pari a 3,1 miliardi (+9,7%).

Alla inaugurazione, hanno preso parte anche il presidente della Fiera di Verona, Federico Bricolo, il Sindaco di Verona, Damiano Tommasi, il presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini e il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.



“Samoter 2023 è il punto di arrivo di un lungo percorso di avvicinamento iniziato nel 2017 e poi rallentato dal Covid – ha sottolineato Federico Bricolo, presidente di Veronafiere –. Oggi inauguriamo una 31^ edizione che raccoglie i frutti di un dialogo costante e continuo con gli operatori e con il mercato attraverso una progettualità che il settore ha percepito, come dimostrano i numeri di questo Samoter dal format sempre più internazionale che vede il ritorno anche di grandi case costruttrici estere. Per questa edizione abbiamo coinvolto fortemente le istituzioni, in primis il ministero delle Infrastrutture e quello delle Imprese e del Made in Italy. Tutto questo grazie a un grande lavoro di squadra con partner e stakeholder, tra le quali Unacea e ICE-Agenzia”.



Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato: “Samoter si conferma una manifestazione strategica per il comparto e accende ancora una volta i riflettori su Verona, fiera di riferimento a livello nazionale e internazionale, e sul Veneto, un modello dal punto di vista delle infrastrutture: la Pedemontana Veneta sarà conclusa entro la fine dell’anno, mancano solo 12 chilometri e mezzo”.



Secondo il sindaco di Verona, Damiano Tommasi: “Sarà una delle migliori edizioni del Samoter anche grazie al ‘fuori salone’, ovvero il grande cantiere presente a Verona che avvia finalmente l’opera di cui si parla dagli anni Novanta e cioè la filovia. Sono contento che qui in Fiera a Verona ci sia anche tutta la filiera istituzionale che ringrazio, perché queste attività possono essere messe a terra grazie al lavoro e allo sforzo di tutti. Serve una città che sappia portar pazienza e serve anche l’aiuto di tutti gli operatori. Ci tengo a ricordare inoltre l'importanza della sicurezza sul lavoro, in questo ambito è necessaria la massima tutela, una mission di sensibilizzazione che è propria anche della Fiera”.



Per Flavio Massimo Pasini, presidente della Provincia di Verona: “Una fiera triennale che torna dopo lo stop della pandemia e che mette in campo il meglio delle nuove tecnologie, dei materiali e delle attrezzature: in un certo senso possiamo dire che sia il miglior Samoter di sempre”.



Per l’edizione 2023 la rassegna di Veronafiere punta i riflettori sulla sostenibilità ambientale e lo sviluppo dei nuovi modelli economici: una svolta necessaria che va di pari passo con la rivoluzione 4.0. In questo scenario, Samoter è l’osservatorio privilegiato da cui scoprire il cantiere del futuro e vanno in questa direzione le due grandi novità di questa edizione del salone. Il padiglione 12, dove si è svolta l’inaugurazione, infatti, ospita per la prima volta il Samoter Lab, l’area espositiva che riunisce le aziende che propongono soluzioni più innovative, a partire da quelle vincitrici della 24ª edizione dell’Innovation Award di Samoter, abbinate a percorsi di formazione e aggiornamento di altissimo profilo.

Insieme a Samoter si svolge in contemporanea Asphaltica, salone dedicato a tecnologie e soluzioni per pavimentazioni stradali, sicurezza e infrastrutture viarie, promosso insieme a SITEB-Strade Italiane e Bitumi.