Decreto Lavoro, Confcommercio Verona: «Un passo in avanti da rendere strutturale»

«Bene l’intervento di riduzione di tre punti del cuneo contributivo , ovvero il costo del lavoro, sui redditi da lavoro dipendente perché è una misura fondamentale per l’economia perché restituisce potere di acquisto alle famiglie e quindi rivitalizza i consumi. L’azione di progressiva riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul costo del lavoro dovrà, però, proseguire con determinazione e, intanto, andrà chiarita la strategia da attuare, nel 2024, per confermare l’ammontare cumulato dei tagli al cuneo fin qui operati (pari a 8,3 miliardi di euro per l’intero 2023). Manca però la detassazione degli aumenti contrattuali che sarebbe stabilità all’occupazione».

Un orientamento confermato, tra l’altro, dalla cumulabilità dell’assegno di inclusione con redditi da lavoro fino a 3.000 euro all’anno, dagli sgravi contributivi per l’assunzione - con contratti a tempo indeterminato o a termine - di beneficiari dell’assegno, ed anche dal nuovo incentivo per l’assunzione dei “Neet”: i giovani che non lavorano e che non sono inseriti in percorsi di studio o formazione.