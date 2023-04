Opportunità e sfide per il mondo agricolo: doppio convegno nel Veronese

Le conferenz e dal titolo “Nuovo CRS Veneto 2023-2027: sfide e opportunità per il futuro del mondo agricolo veronese” inizieranno alle ore 18 e avranno inoltre come relatori l’europarlamentare Paolo Borchia , l’assessore regionale a Turismo, Agricoltura e Fondi UE Federico Caner e il responsabile Direzione Adg FEASR Bonifica e Irrigazione Franco Contarin . Durante i due appuntamenti, che saranno moderati dal giornalista Luca Fiorin , verranno illustrati la strategia e gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e le occasioni di finanziamento rese possibili attraverso il fondo europeo FEASR.

«Il mondo agricolo vive una fase di importante cambiamento e la Regione del Veneto è in prima linea nell’accompagnare questa evoluzione, creando nuove occasioni di crescita. Con la pubblicazione dei primi bandi approvati dalla giunta regionale è partita l’attuazione della programmazione 2023-2027 per lo sviluppo rurale in Veneto, nel quadro del Piano strategico nazionale della PAC – spiegano Andreoli e Sponda -. Intendiamo coinvolgere nei due incontri le associazioni di categoria, gli amministratori veronesi e gli imprenditori del settore per illustrare le opportunità di finanziamento, con le istituzioni e le aziende del settore primario che dovranno essere pronte a coglierle. Da parte nostra intendiamo fornire gli strumenti utili a conoscere da vicino tutti i benefici per il mondo agricolo».