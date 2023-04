Fiera di San Marco: gli eventi di Confartigianato Donne Impresa

Il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Verona realizzerà un evento promozionale in occasione dell’Antica Fiera di San Marco, in programma a San Bonifacio dal 22 al 25 aprile 2023.

L’evento, dal titolo “Artigianato Femminile: imprese di valore”, avrà luogo nella giornata di domenica 23 Aprile, negli spazi espositivi messi a disposizione da Confartigianato Imprese Verona, presente nell’ambito della storica Mostra Campionaria sambonifacese con un proprio stand istituzionale, attivo per tutta la durata della manifestazione e che ospiterà le esposizioni di prodotti e servizi di una selezione di imprese artigiane associate.

“Artigianato Femminile: imprese di valore” si concretizzerà nel corso dell’intera giornata del 23 aprile, con la programmazione di due appuntamenti sullo stile “fashion show”.

La mattina, a partire dalle 11, alcune modelle non professioniste saranno preparate dal vivo per la presentazione di una sfilata di abiti da cerimonia destinati alle ragazze più giovani, abiti corti e longuette, dopo un percorso di trattamento trucco ed acconciatura delle modelle che sarà “a vista”, per permettere al pubblico di seguire il lavoro di preparazione, con protagoniste le imprenditrici associate. Dopo il trucco, piccoli trattamenti estetici, l’acconciatura e la vestizione con abiti da cerimonia, intorno alle 12.30 avrà luogo la sfilata in uno spazio delimitato adiacente lo stand espositivo.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30 circa, le modelle non professioniste, assieme a tre modelle professioniste, saranno preparate “live”, sempre per quanto riguarda trucco e acconciatura, per una sfilata che inizierà intorno alle 17.30, con la quale saranno presentati abiti lunghi da cerimonia, da matrimonio e da sera.

«Ci proponiamo l’obiettivo di animare quest’importante manifestazione fieristica del territorio – afferma Elena Favero, Presidente di Confartigianato Donne Impresa Verona –, promuovendo al contempo l’imprenditoria femminile artigiana veronese, attraverso uno showcase da replicare nel corso della giornata di domenica, come dimostrazione al pubblico delle abilità delle nostre imprenditrici, con specifico riferimento alle lavorazioni e ai servizi dei mestieri coinvolti nelle categorie Benessere e Moda. L’intento è quello di avvicinare le giovani, tutte le donne e le imprenditrici all’universo dell’artigianato, facendo conoscere le opportunità di sostegno, sviluppo, crescita e aiuto offerte dal nostro gruppo Donne Impresa e dal fatto di entrare a far parte della Confartigianato di Verona».

«Alla generalità dei visitatori – aggiunge Roberto Iraci Sareri, Presidente di Confartigianato Imprese Verona – intendiamo proporre un’immagine dinamica e qualitativamente elevata dell’imprenditorialità femminile artigiana, presentando al contempo la nostra Associazione come punto di riferimento per una vasta gamma di servizi rivolti non solo alle imprese ma anche alle persone, attraverso Confartigianato Persone e il CAAF. Ai visitatori, ed in particolare alle visitatrici, che svolgono attività economica in forma di imprese artigiana, invece, presenteremo Confartigianato Imprese Verona, i suoi servizi per le aziende e i vantaggi offerti, attraverso il coinvolgimento del nostro movimento sociale Donne Impresa».

Per informazioni: tel. 0459211555, info@confartigianato.verona.it