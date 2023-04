Recruiting Day con Migross il 20 aprile a Verona

e-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, e il gruppo della grande distribuzione organizzata Migross Spa organizzano un Recruiting Day a Verona il 20 aprile, dedicato alla selezione di personale Ho.re.ca per i due nuovi “Bistrò” Migross che apriranno prossimamente in Via Roveggia e in Via Bionde. Si cercano camerieri, baristi, lavapiatti, cuochi e aiuto cuochi: 25 le posizioni aperte in totale.

Il Recruiting Day si terrà presso la filiale veronese di e-work in Viale delle Nazioni 2. Attraverso più turni di colloquio che avverranno dalle 9.30 alle 16.30, i recruiter di e-work e i responsabili delle risorse umane di Migross incontreranno i candidati alla selezione: saranno prese in considerazione sia le candidature di personale con esperienza, che di giovani con predisposizione alla mansione, possibilmente in possesso di diploma alberghiero o affini. Ai candidati che supereranno la selezione verrà proposto un inserimento a tempo determinato finalizzato all'assunzione.

«La passione per la ristorazione e l’amore per il cibo hanno spinto i fratelli Mion ad aprire due “Bistrò” anche a Verona, loro città di nascita - afferma Silvia Bortolazzi Responsabile Selezioni Gruppo Migross. I bistrò di Migross sono luoghi ospitali, urbani, nei quali trovarsi per una serena pausa pranzo, una cena in compagnia di amici o un aperitivo in allegria. Il cibo di qualità diventa un collante per le relazioni sempre più importanti, nella velocità della vita cittadina. Attraverso questo Recruiting Day, cerchiamo pertanto personale motivato a lavorare nella ristorazione, in contesti dinamici e vivaci, con opportunità di crescita».

Per partecipare al Recruiting Day del 20 aprile è necessario iscriversi mandando una mail con il proprio CV all’indirizzo: selezione.migross@e-workspa.it

Il recruiting Day del 20 aprile, sarà inoltre l’occasione per conoscere anche le altre opportunità aperte per Migross sul territorio dove, per l’ampliamento dell’organico nei punti vendita veronesi, è già in corso la selezione di commessi ortofrutta e di reparto e di addetti alla gastronomia, macelleria e alla vendita. Maggiori informazioni sulle posizioni aperte a Verona, sono disponibili sul portale e-work: https://e-job.e-workspa.it/jobs.php.