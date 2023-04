A Verona parte il corso per diventare esperti fundraiser

È una delle figure chiave di ogni organizzazione del Terzo settore: l’esperto/a in fundraising, figura oggi fondamentale e poliedrica nell’economia sociale, si occupa infatti di comunicazione, ricerca di risorse, progettazione e gestione di nuove iniziative. Un ruolo che include anche il saper costruire e mantenere relazioni con gli interlocutori e garantire maggiore sostenibilità economica ai singoli progetti dell’impresa.

Entro fine aprile partirà quindi un percorso di cui è capofila AIV Formazione, e partner Mag Verona e Consorzio Sol.Co Verona che include un’attività formativa e un periodo di tirocinio in una delle 13 realtà dell’economia sociale del territorio veronese partner del progetto.

"WE2a – Esperto fundraising per il Terzo Settore", finanziato dalla Regione Veneto tramite il Fondo Sociale Europeo Plus, oltre al percorso di formazione in aula prevede anche un tirocinio di tre mesi con orario di almeno trenta ore settimanali retribuito con un’indennità di 450 euro lordi mensili.

Diverse le aree che un/a fundraiser deve saper gestire: nel corso di 160 ore saranno infatti affrontate sia tematiche tecniche (gestione della comunicazione, fundraising, budgeting, project management), sia trasversali (cura delle relazioni, riflessione sui linguaggi, sostenibilità).

Il percorso è pensato per tredici ragazze e ragazzi, tra i 18 e i 29 anni, disoccupati/e in possesso dello stato occupazionale rilasciato dal Centro per l’Impiego di riferimento, ed essere residenti o domiciliati/e in Veneto. Titolo di studio richiesto è il diploma di scuola superiore; può fare richiesta anche chi fosse iscritto/a all’università. Il/la candidato/a non deve però beneficiare di altre politiche attive realizzate dalla Regione Veneto.

Le selezioni sono aperte fino al 19 aprile, ed è possibile parteciparvi compilando il modulo all’indirizzo https://magverona.it/2023/03/<wbr></wbr>17150/.

Per maggiori informazioni e dettagli scrivere a servizilavoro@magverona.it o telefonare al numero 045573011.