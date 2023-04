Vitanuova, bilancio 2022: risultati in crescita e prima assemblea azionisti in presenza

Il broker, specializzato in Previdenza e Protezione, ha riunito ieri a Verona i 120 soci in assemblea per ratificare l’approvazione di un ottimo bilancio 2022.

La società è in forte crescita: il fatturato è passato dai 18,1 ml€ ai 28,5 ml€ (+58%), la raccolta premi Vita e Danni ha raggiunto i 157 ml€ (+133%) ed il portafoglio è arrivato ad oltre 418 ml€ (+61%). L’utile lordo di 2,2 milioni è di 5 volte superiore a quello dell’anno precedente.

Con il fatturato raggiunto nel 2022 Vitanuova entrerà nella top ten della classifica nazionale dei broker assicurativi consolidando il primato nel vita retail.

La rete distributiva è oggi composta da 750 Consulenti Assicurativi Personali presenti su gran parte del territorio nazionale, con 100 uffici operativi. I risultati raggiunti sono merito della professionalità e competenza dei collaboratori unita alla stretta collaborazione con le primarie compagnie di riferimento.

Prosegue il piano di valorizzazione dei migliori talenti che ha consentito ad altri 34 collaboratori di entrare a far parte della compagine azionaria portando al 29% la quota detenuta dalla rete.

Il Presidente ed Amministratore Delegato Fabrizio Colombo Giardinelli ha commentato con soddisfazione i risultati raggiunti: «La società prosegue nella sua crescita superando i pur ambiziosi obiettivi di raccolta del piano industriale e l’importante redditività generata ci consente di progettare investimenti tecnologici e commerciali e consolidare la struttura organizzativa centrale. Continua anche lo sviluppo della rete che si è arricchita di un intenso piano di formazione mirato ad accrescere la consulenza ai clienti anche con le coperture rami danni».