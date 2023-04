Cucine LUBE, nuova apertura nel Veronese. «Proseguiamo col nostro piano di crescita»

Prosegue senza sosta il piano di sviluppo del canale retail di Cucine LUBE, l’azienda con sede principale a Treia, nelle Marche, che negli ultimi tempi ha intensificato la sua presenza in tutto il Veneto attraverso l’apertura di nuovi Store monomarca. Dopo Soave, Ponte San Nicolò, Padova e Torri di Quartesolo, dal 12 aprile si è aggiunta anche Affi. Fino a martedì 18, nel nuovo LUBE Store sono previsti eventi e iniziative pensate per coinvolgere gli amanti dell’arredo di qualità.

In uno spazio raffinato ed elegante di 380 metri quadri sono esposte le migliori collezioni del brand come Immagina, Design Collection, Flavour, Oltre, e i recenti modelli Immagina Mathera, Unica e Round realizzato quest’ ultimo con ante in PET: materiale plastico totalmente rinnovabile e riciclabile. Immagina Mathera, in particolare, è un modello capace di coniugare estetica, tecnica ed ecosostenibilità con i suoi materiali provenienti da filiere di recupero e resine a bassa emissione di inquinanti, a conferma della vocazione green di Cucine LUBE.

Abbiamo raggiunto Massimo Giulianelli, direttore commerciale dell’azienda.

Dottor Giulianelli, mentre molte realtà imprenditoriali si sono fermate o hanno rallentato i loro piani di investimento, voi proseguite decisi con un’azione di forte presenza sui territori.

Veniamo da un periodo certamente non semplice per l’economia e per gli investimenti in generale. Nel nostro settore c'è stata una riscoperta, e c’è tuttora molta attenzione, nei confronti della cucina, un po’ perché l’abbiamo vissuta intensamente durante le restrizioni dovute alla pandemia, e un po’ perché è un arredo che in generale piace agli italiani. LUBE non si è fermata in questi anni, anzi, come nel caso di Affi, quello che stiamo facendo è investire per essere più vicini alle persone e più capillari sui territori.

Parlando di capillarità, proprio il territorio regionale veneto è stato oggetto di numerosi e recenti investimenti: Soave, sempre nel veronese, poi Rovigo, Ponte San Nicolò, Padova, Torri di Quartesolo, adesso arriva, come abbiamo detto, Affi. Come nasce l’opportunità di aprire un nuovo store monomarca in provincia di Verona?

Sappiamo che in questa zona della provincia scaligera c’è un'attenzione particolare nei confronti dell'arredamento. Ha ricordato giustamente Soave, ma abbiamo anche un negozio in centro a Verona: diciamo che il Veronese e in generale tutto il Veneto ci piacciono e quello di Affi non sarà l’ultimo investimento che effettueremo in queste zone.

Per essere più vicini alle persone, come ha ricordato, non si può evitare di citare l’iniziativa “Abbassiamo i prezzi”, con la quale, nonostante gli aumenti dei costi delle materie prime, avete cercato di contenere il prezzo del prodotto finale.

Mi fa piacere che questa iniziativa venga evidenziata. Non è stato facile per noi bloccare i prezzi quando tutto attorno a noi stava aumentando, compresi i costi energetici, tuttavia abbiamo voluto dare un segnale di tranquillità e di vicinanza ai consumatori dimostrando loro che LUBE si sarebbe fatta carico di questa ulteriore responsabilità. Credo che il messaggio sia arrivato.

Parlando di innovazione, avete presentato recentemente Immagina Mathera, un nuovo modello di cucina con un’anima green ed ecosostenibile. C'è una maggiore sensibilità da parte degli acquirenti nei confronti di queste tematiche legate alla sostenibilità?

La sostenibilità è uno degli argomenti principali al quale oggi si pone maggiore attenzione e noi lo abbiamo fatto da sempre a livello aziendale. La nostra sede operativa, ad esempio, dispone da anni di pannelli solari per l’autonomia energetica, nel rispetto dell’ambiente, e nei nostri cicli produttivi ricerchiamo materiali particolari che garantiscano un sempre maggiore rispetto nei confronti dell’ambiente.

Parlando con lei si percepisce tutto l’entusiasmo del voler fare, immagino che ci dovremo attendere nuove sorprese e nuove aperture in futuro.

Assolutamente sì, siamo felici di proseguire su questa strada. Abbiamo voglia di entrare nei territori con nuovi nostri store, non solo in Veneto, ma anche nel più ampio contesto del Triveneto. Da qui alla fine dell'anno ci saranno ulteriori novità.

A proposito di negozi, non temete la concorrenza dei servizi online?

Guardi, al giorno d’oggi c’è senz’altro la possibilità sul web di crearsi una propria cucina, la nostra filosofia aziendale prevede però un approccio diverso e, soprattutto, un fondamentale contatto umano. puntiamo molto sulla formazione non solo dei venditori, ma anche dei montatori e di tutte le figure professionali aziendali per garantire un servizio ottimale in ogni fase, anche e soprattutto nella post-vendita. Curiamo l’aspetto estetico dei nostri Store, vorremmo che chiunque, entrando in un nostro negozio, provi un’emozione e che questa possa rimanere a lungo.