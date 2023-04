"In stile Lessinia", incontro informativo per gli operatori economici

Il progetto Destinazione Lessinia organizza per gli operatori economici del territorio, mercoledì 19 aprile alle ore 20.30, l’incontro dal titolo “In Stile Lessinia: suggerimenti e idee per arredare alberghi, ristoranti, pubblici esercizi e strutture ricettive”.

L’appuntamento dedicato alla valorizzazione delle strutture ricettive, alla ricerca di una nuova identità e di uno “Stile Lessinia”, avrà luogo nella Sala Incontri del Centro Socio culturale di Bosco Chiesanuova in Piazzetta Suor Maria Giuseppa Scandola ed è affidato a due esperti architetti d’interni, Laura Santinelli e Matteo De Stefani, che forniranno spunti, idee e buone pratiche per esprimere al meglio le potenzialità del territorio.

La partecipazione a questo incontro è libera e gratuita, con iscrizione obbligatoria al link: https://forms.gle/TUtnv3JZRQREmz7F9

Il progetto Destinazione Lessinia unisce 120 operatori (albergatori, negozianti, ristoratori, privati e associazioni) e 9 comuni della Lessinia (Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Grezzana, Roverè Veronese, San Mauro di Saline, Sant’Anna D’Alfaedo, Selva di Progno e Velo Veronese) con l’intento di promuovere e valorizzare l’altopiano della Lessinia nelle sue innumerevoli sfaccettature.

Per avere maggiori informazioni su come entrare a far parte della rete di operatori di Destinazione Lessinia e su come partecipare agli incontri è possibile scrivere a info@visitlessinia.eu.