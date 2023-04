La riforma fiscale spiegata commercialisti di Verona

Si è svolto venerdì 14 aprile, presso l’auditorium di Banco BPM in Viale delle Nazioni, il Convegno dal titolo “La riforma fiscale”, Organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona insieme a Banca Aletti – Gruppo Banco BPM e in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e il Consiglio Notarile di Verona.

Quasi 300 i colleghi presenti all'evento che ha portato alla luce la necessità di una collaborazione sempre più stretta tra gli attori protagonisti del sistema fiscale italiano e un accorciamento delle distanze tra gli stessi.

Presenti il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il Generale Comandante interregionale dell’Italia del Nord-Orientale della Guardia di Finanza, Carmine Lopez e il Presidente Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Elbano de Nuccio.

«Abbiamo fortemente voluto organizzare sul territorio un incontro con quelli che sono i principali attori di questa riforma, esponenti politici, tecnici e professionisti e che vedrà al tavolo relatori di caratura nazionale – aveva spiegato qualche giorno fa la Presidente dell’ODCEC di Verona, Eleudomia Terragni – L’appuntamento sarà anche e soprattutto di formazione per tutti i colleghi, categoria direttamente interessata nella genesi di questa riforma. Abbiamo trovato in Banca Aletti un partner interessato e coinvolto, ottimo interlocutore per ospitare a Verona questo evento così rilevante che contiamo possa consentire di rappresentare le istanze della categoria direttamente alla fonte legislativa».