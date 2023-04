Benessere e servizi alla Persona, un seminario per rafforzare i ruoli dei professionisti

La moda passa, lo stile resta! Da questa convinzione nasce la volontà di Confartigianato Imprese Verona di accompagnare gli imprenditori della categoria Benessere e Servizi alla Persona lungo un percorso che li rafforzi nel ruolo di “professionisti della bellezza”, a disposizione dei clienti ma anche in grado di affiancarli e aiutarli nell’individuazione del loro stile.



Su queste premesse è stata basata l’organizzazione del seminario, inserito nell’ambito del progetto Le Giornate Professionalizzanti della Bellezza 2023, dal titolo "Dall’Armocromia allo Stile - La moda passa lo stile resta", in programma lunedì 17 aprile, dalle ore 9.00, all’Hotel Veronese La Torre di Dossobuono (via Monte Baldo, 92).



L’evento è organizzato con UPA Servizi ed EBAV, con il contributo della Camera di Commercio di Verona, ed è dedicato a titolari e dipendenti delle Imprese della categoria Benessere e Servizi alla Persona, ma è stato allargato anche alla categoria Moda, con sarti, calzolai, produttori di maglieria, abbigliamento e accessori.



«Perché partecipare? Perché l’immagine condiziona la prima impressione – spiega Carolina Calmetta, Presidente di Confartigianato Benessere Verona –, il modo di essere e di agire, influenza l’umore, modifica la percezione che si ha di sé, racconta il proprio valore e carattere e può, infine, avere ripercussioni sociali in termini di capacità o meno di influenzare, convincere, trasmettere concetti e valori personali. Conoscere la classificazione dei diversi stili e a quale tipologia di cliente corrispondono è l’inizio di ogni consulenza di bellezza. Saper riconoscere gli stili base di un cliente, le caratteristiche estetiche e di personalità, è un valore aggiunto per suggerire un look che ne valorizzi tanto la figura quanto il ruolo sociale. Un operatore del Benessere è un vero e proprio esperto di bellezza e come tale deve essere capace di anticipare le richieste della propria clientela, sempre alla continua ricerca del trend e della moda del momento. Ma attenzione! La moda passa, lo stile resta!».



L’evento si aprirà con i saluti istituzionali, per poi passare al via ai lavori affidato a Carolina Cozzi, Consulente d’Immagine, Training Manager ASI Associazione Style and Image e Consulente Marketing e Comunicazione di In Action. Al termine, spazio al confronto tra i partecipanti e aperitivo di saluto.



Per partecipare è sufficiente compilare un rapido modulo on-line presente sul sito www.confartigianato.verona.it, oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica michele.piccoli@confartigianato.verona.it.