Markas, accordo innovativo all'ospedale di Borgo Trento: maggiore flessibilità e "premi ferie"

Una speciale flessibilità nei turni di lavoro per le mamme che rientrano dalla maternità e un premio di quattrocento euro l’anno per chi smaltisce le ferie e partecipa ai corsi di formazione. Uguale per tutti, collaboratori full time e part time, per valorizzare il risultato collettivo raggiunto grazie all’impegno individuale. È stato siglato a Verona l’ambizioso accordo integrativo ideato da Markas per il settore "Clean". Il contratto integrativo, già applicato dall’azienda multiservizi di Bolzano sia a Bergamo che a Novara, è realtà anche per i duecento collaboratori e collaboratrici che si occupano di pulizia e sanificazione all’interno dell’Ospedale di Borgo Trento. Un accordo pensato per valorizzare i collaboratori, per oltre l’80% donne, che saranno così agevolati nel gestire tempi di vita privata e lavoro. L’integrativo punta, inoltre, ad incrementare la soddisfazione e la crescita personale, nell’ottica di garantire a ciascuno la possibilità di lavorare al meglio e di offrire il miglior servizio. Per la prima volta, infatti, il premio non sarà commisurato alle ore di lavoro previste dal contratto, ma verrà erogato in misura uguale a tutti i lavoratori del comparto ‘Clean’ di Borgo Trento.

L’innovativo accordo integrativo garantisce ai collaboratori dell’appalto Markas di Verona di avere accesso a un bonus aggiuntivo nel caso utilizzino, entro fine anno, l’85% delle ferie a loro disposizione. Un ‘premio’, quindi, per chi gestisce al meglio il proprio work–life balance e si prende tempo per sé e per la famiglia, che prevede fino a 400 euro lordi l’anno di maggiorazione in busta paga. Somma che, in parte, potrà essere erogata in welfare, attraverso voucher per beni e servizi. Il bonus è legato anche al premio di risultato dell’appalto e scatta nel caso di riduzione complessiva del tasso medio di assenze per malattia e alla partecipazione ai corsi di formazione obbligatori, in particolare su salute e sicurezza.

Markas, nel nuovo accordo integrativo, riconosce anche la possibilità di ottenere maggior flessibilità nei turni di lavoro per le lavoratrici che rientrano dalla maternità, di pianificare annualmente le ferie e gestire l’utilizzo dei permessi, così come di accedere ad un anticipo del trattamento di fine rapporto anche per chi ha solo 3 anni di anzianità aziendale.