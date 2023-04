BVR Banca, utile a quasi otto milioni di euro. In un anno assunti 24 dipendenti

7,8 milioni di euro, + 112,7% in più rispetto al 2021. Sono questi i positivi numeri approvati dal Consiglio di Amministrazione di BVR Banca, l’istituto di credito con sede a Schio, relativi all’esercizio 2022.

Le masse complessivamente amministrate da BVR Banca raggiungono quasi i 2,3 miliardi di euro con un aumento che sfiora i 50 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente (+2,2%) grazie alla spinta della raccolta complessiva, cresciuta nel periodo di 29,6 mln di euro (+1,9%), ed anche degli impieghi vivi, aumentati di 19,4 milioni di euro (+2,9%).

La Banca, guidata dal Presidente Maurizio Salomoni Rigon, registra anche un’importante crescita dei fondi propri che al 31 dicembre 2022 raggiungono i 129,3 milioni di euro (+5,1% su esercizio precedente) e un indice di solidità patrimoniale CET1 ratio che si attesta al 29,4% (+1,8% anno su anno) ai vertici dei valori delle banche a livello nazionale.

Al contempo il profilo di rischio dell’Istituto di credito permane ad un livello particolarmente basso con un NPL ratio al 5,4% (-1,0% su anno precedente) e delle coperture sui crediti deteriorati quasi totali (coverage NPL al 98,6%).

Da segnalare anche l’erogazione di 709 nuovi mutui nel territorio per un controvalore complessivo di 118 milioni di euro di cui 86 milioni di euro a favore di piccole e medie imprese locali e 32 milioni di euro a sostegno delle esigenze di nuclei familiari, l’ingresso di 133 nuovi soci, che al 31 dicembre 2022 raggiungono le 5.257 unità, ed il numero di conti correnti salito a più di 33 mila unità grazie all’apertura di oltre 2.500 nuovi rapporti nel corso dell’esercizio.

I dati positivi appena evidenziati si sono tradotti anche nell’assunzione di 24 nuove risorse introdotte nell’organico della Banca per accrescere la struttura centrale dell’Istituto e per far fronte all’apertura di nuove filiali.

Nel corso del 2022 infatti sono stati inaugurati dei nuovi uffici direzionali a Vicenza Ovest, in Viale dell’Industria, finalizzati a supportare una rete territoriale particolarmente estesa (la Banca spazia da Villafranca di Verona a Foza sull’Altopiano di Asiago) con l’innesto di nuove professionalità, messe a servizio in maniera baricentrica rispetto al territorio presidiato dalla Banca, ed in grado di garantire uno sviluppo più omogeneo ed efficace della stessa.

A fine 2022 è inoltre diventata operativa la nuova filiale di San Giovanni Lupatoto (terzo comune come popolosità del veronese) alla quale ha fatto seguito lo spostamento in centro a Villafranca di Verona (secondo comune più popoloso della provincia di Verona) della filiale precedentemente sita in una frazione della stessa.

Gli sportelli di BVR Banca sono così saliti a quota 38.

Inoltre, risale allo scorso mese lo spostamento della filiale di Altavilla Vicentina presso i nuovi locali siti in Via Vicenza, 232, scelta dettata dalla necessità di avere a disposizione spazi più ampi e funzionali per potenziare e cogliere al meglio le opportunità di un’area caratterizzata da una forte concentrazione industriale. Nel corso del 2023, sono in agenda le aperture di due nuove filiali, una a Cornedo Vicentino ed una nella zona sud della città di Verona, operazioni che porteranno il numero complessivo di succursali dell’istituto di credito a 40 unità.