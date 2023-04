"Sei nel posto giusto", sabato l'open day a Nogara

Sono aperte le iscrizioni al primo Open Day di “Sei Nel Posto Giusto”, il progetto che mette in relazione aziende, cittadini, Amministrazioni e scuole della Pianura veronese. Si cercano candidati per le 1.600 posizioni aperte, nelle 15 aziende partner del progetto.



Durante l’Open Day, in programma a Nogara, i cittadini avranno la possibilità di conoscere le aziende attive, nel territorio dei Comuni aderenti, e di candidarsi, portando il proprio curriculum, alle posizioni lavorative offerte. Allo stesso tempo, le 15 aziende partner che hanno aderito al progetto avranno modo di presentarsi alla comunità e di illustrare quali sono le figure professionali ricercate.



L’Open Day è in programma sabato 15 aprile, dalle 9 alle 13, al Palazzetto dello Sport di Nogara, in via San Francesco 4. A presentare l’evento, al Comune di Nogara, sono stati oggi il sindaco Flavio Pasini, il vicesindaco Marco Poltronieri e l’assessore al Commercio Francesca Forigo.



«L’Open Day del 15 aprile è il primo appuntamento ufficiale della quarta edizione di Sei Nel Posto Giusto che quest’anno riunisce 15 aziende partner e 17 Amministrazioni comunali della Pianura veronese – sottolinea il sindaco Flavio Pasini -. È un evento molto atteso dai cittadini e rappresenta una grande opportunità di crescita e di sviluppo per il nostro territorio. Ricordo che le imprese partner puntano ad assumere 1600 persone entro il 2026».



«Un’occasione importante per tutti i giovani del territorio – afferma il vicesindaco Marco Poltronieri -, soprattutto per coloro che si stanno affacciando al mondo del lavoro, neo diplomati o neo laureati. Questa prima giornata permetterà loro di conoscere le realtà produttive della Pianura veronese e capire come orientarsi, sfruttando le competenze acquisite nell’ambito scolastico».



«Questo è l’Open Day della nuova edizione di Sei Nel Posto Giusto – spiega l’assessore Francesca Forigo -. Chi è in cerca di occupazione o desideroso di conoscere l’offerta lavorativa delle aziende della Pianura veronese potrà partecipare iscrivendosi sul sito seinelpostogiusto.it nella sezione Incontra le imprese. Invitiamo i cittadini a iscriversi al più presto, perché le disponibilità si esauriscono velocemente».

Ciascun candidato può iscriversi e incontrare al massimo quattro aziende, avrà a disposizione slot di 20 minuti per fare un colloquio con ciascuna delle imprese selezionate. Il primo slot prenotabile dai cittadini è alle ore 9, mentre l’ultimo è alle ore 13. Ci si può iscrivere agli incontri fino all’esaurimento degli slot disponibili e, al massimo, entro le ore 12 di martedì 11 aprile.

Le figure professionali ricercate sono numerose tra cui chimici, manutentori meccanici ed elettrici, impiegati, ma anche addetti al magazzino automatizzato, addetti alla vendita e banconieri per la Gdo, diplomati provenienti dagli istituti tecnici.

Sei Nel Posto Giusto è nato dal Comune di Nogara e da Ball Beverage Packing Italia in un’ottica di restituzione di quei valori di crescita, innovazione e condivisione che permeano il nostro territorio e che sono alla base di questo progetto. Nelle ultime due edizioni virtuali di Sei Nel Posto Giusto si sono candidate più di 400 persone in cerca di occupazione.