Assicurazione auto: come trovare l'offerta migliore

L'assicurazione auto è una delle tante spese che possono incidere sul budget familiare, soprattutto perché negli ultimi mesi sono aumentati i costi per mantenere e utilizzare un veicolo, ad esempio quello relativo al prezzo del carburante. Per risparmiare sul costo di un'assicurazione auto è opportuno seguire alcuni consigli e individuare la compagnia assicurativa che garantisce affidabilità, trasparenza ed economicità, ma anche un servizio di assistenza clienti in caso di incidenti.

Trasparenza dei costi

Quando si cerca una nuova assicurazione auto, si è soliti soffermarci sui costi e non sempre si pensa che possano esserci delle spese aggiuntive che non vengono specificate quando si richiede un preventivo. Il cliente che compara i diversi prezzi delle assicurazioni auto deve leggere con attenzione le condizioni contrattuali e verificare che non vi siano spese nascoste o penali. Non tutte le compagnie assicurative consentono di leggere in anteprima il contratto assicurativo, ma ve ne sono alcune come Zurich Connect che permettono di scaricare i documenti per l'RC auto e di chiedere ai consulenti delucidazioni riguardo i costi.

Come cambiare assicurazione auto: calcolo preventivo

La quasi totalità delle compagnie assicurative prevede un sistema per il calcolo di un preventivo RC auto, un vantaggio per i clienti che vogliono cambiare offerta e trovare una polizza più economica. Dopo aver inserito i dati personali e del veicolo, si può ottenere in pochi secondi il calcolo di un preventivo assicurazione auto e avere così la possibilità di comparare le diverse offerte. Quando si riceve il preventivo, si ha la facoltà di accettarlo o di rifiutarlo, inoltre si possono aggiungere ed eliminare garanzie accessorie o richiedere la consulenza di un operatore. I preventivi che vengono forniti online non sono differenti da quelli che propongono le compagnie assicurative presso le proprie agenzie, solo i tempi sono ridotti e tutta la documentazione è digitale. Per completezza è bene sottolineare come esistano anche dei comparatori online, la cui proposta però è limitata alle aziende partner e quindi non sempre completa.

Analizzare le caratteristiche della polizza auto

Per determinare quale sia la migliore assicurazione auto, è importante verificare quali sono le garanzie incluse nel contratto, che possono variare in base alle diverse offerte. Il prezzo di un'assicurazione auto che prevede le garanzie di base ha sicuramente dei costi inferiori rispetto a una polizza che vi protegga, ad esempio, nel caso di eventi atmosferici avversi. La scelta delle garanzie accessorie dipende soltanto dalle esigenze del cliente, perché non tutti usano il veicolo quotidianamente o hanno bisogno di una polizza auto che li protegga dagli atti vandalici. Nel contratto assicurativo vengono specificate le tutele che ha il cliente, ma in ogni caso si può modificare la polizza in un secondo momento, contattando l'assistenza clienti. Per avere uno sconto sulle garanzie accessorie è sempre consigliabile controllare i siti delle compagnie assicurative e analizzare quali sono le promozioni in corso.

Prestare attenzione alle offerte

Negli ultimi decenni sono nate tantissime compagnie assicurative che propongono offerte esclusive e che vi consentono di risparmiare sui costi annui per l'RC auto, ma bisogna essere sempre attenti e verificare l'affidabilità delle diverse società. Il web è popolato da compagnie assicurative che hanno aperto da alcuni mesi e che propongono offerte super scontate per l'assicurazione auto, ma è sempre opportuno controllare se siano reali o se si tratta di truffe. Per evitare di incappare in una truffa è opportuno leggere le recensioni degli altri clienti, verificare che vi siano dei contatti o il numero dell'assistenza e se sono state rispettate le norme in materia di trasparenza. Ogni compagnia assicurativa deve fornire un dettaglio dei costi ai suoi assicurati, quindi è sempre opportuno richiedere tali documenti prima di sottoscrivere una polizza. Le società assicurative più famose e che operano da diversi anni sono sicuramente più precise riguardo le condizioni contrattuali e soprattutto propongono prodotti in linea con il mercato, quindi è meglio diffidare di polizze scontate al 60-70% perché potrebbero non offrirvi tutele o garanzie.

Scegliere le polizze auto personalizzate

Per attivare la polizza auto più adatta alle vostre esigenze è sempre opportuno scegliere una società che propone assicurazioni su misura e che possono essere modificate negli anni. Ad esempio, si può scegliere un'assicurazione che consenta di sospendere la polizza per alcuni mesi e di riattivarla senza ulteriori costi, facendovi risparmiare immediatamente sul prezzo finale. Se si possiedono più veicoli o si vogliono attivare delle assicurazioni auto e moto, sono tantissime le compagnie che offrono offerte per questo tipo di situazione, bisognerà soltanto richiedere dei preventivi e scegliere quella più conveniente. Le polizze personalizzabili sono sicuramente più vantaggiose per le famiglie, perché di solito si possiedono diversi veicoli e si ha la necessità di avere alcune garanzie accessorie. Vi sono polizze auto su misura per i neopatentati o per chi vuole proteggere la flotta aziendale, l'unico consiglio è di leggere attentamente il contratto e di valutare quali sono i preventivi migliori.

Formula guida esperta

Se state cercando come cambiare assicurazione auto e risparmiare sui costi annuali vi sono tantissime possibilità, come ad esempio quella di usufruire della classe di merito di un familiare o del convivente o di scegliere la formula guida esperta. Se si sceglie la guida esperta, si presuppone che il conducente sia molto competente ed esperto e soprattutto deve aver compiuto i 26 anni di età. Con la guida esperta, le compagnie assicurative stabiliscono un abbassamento del rischio di provocare sinistri e di conseguenza i costi per l'RC auto sono sicuramente inferiori. La guida esperta rispetto a quella libera è indicata soprattutto per chi non si ritrova spesso nel traffico o non usa l'auto per lavoro, perché avrà minori probabilità di essere coinvolto in un incidente stradale.