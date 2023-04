Spazi per elezioni comunali 2023

Si informano i soggetti politici in competizione elezioni politiche fissate per il il 14 e 15 maggio 2023, che Radio Adige TV, ai sensi della delibera emanata dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, mette a disposizione spazi autogestiti a titolo gratuito.

Le modalità di accesso e quant’altro, sono depositate presso la sede dell’emittente con sede in via Torricelli, 37 (Verona). Per informazioni: telefono 045 8650746; sito internet: www.radioadige.tv, o contattare la mail marketing@veronanetwork.it.