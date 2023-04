Come organizzare una startup a costo zero

Esegui il lavoro quotidiano con vari tipi di file, usa oggetti grafici, crea tabelle, inserisci equazioni e immagini, applica layout e stili di formattazione ai tuoi documenti a seconda delle tue esigenze.

Inoltre, la suite per ufficio ONLYOFFICE Docs è dotata anche di un lettore di file PDF e libri elettronici con la possibilità di convertire i file PDF in altri formati per apportare le modifiche necessarie.

Insieme alla creazione di moduli PDF digitali e personalizzabili, hai un’insieme dei tool professionali per un lavoro con i file PDF confortevole senza la necessità di dover utilizzare altri applicazioni.

Con ONLYOFFICE è anche semplice completare le tue attività con le funzionalità dei sevizi terzi tramite plugin, come ad esempio:

Zoom, che porta la funzionalità della piattaforma omonima, permettendo di effettuare chiamate video e audio mentre collabori sui documenti con il tuo team,

Telegram per chattare con i colleghi direttamente dall’interfaccia degli editor,

Jitsi per effettuare conferenze video e chiamate audio,

Draw.io per creare creare diagrammi e lavagne bianche,

Google Translate per ottenere traduzioni istantanee e molti altri.

ONLYOFFICE integrato nel tuo spazio collaborativo, aiuta a mantenere i tuoi dati sempre al sicuro. A parte varie funzioni protettive disponibili direttamente negli editor (filigrane, protezione con password, supporto per la firma digitale e altre), si può limitare il download, la copia e la stampa dei file. La crittografia end-to-end e utilizzo di JWT proteggono i dati sensibili da accessi non desiderati.

Collaborazione efficace

Collaborando su lo stesso documento di testo, foglio di calcolo, diapositive e modelli di moduli, tu e tuoi colleghi potete scegliere la modalità Fast per mostrare immediatamente le modifiche apportate al file o la modalità Strict, bloccando il paragrafo attivo da input di altri utenti. Aggiungi i commenti, menziona i collaboratori, revisiona e confronta i documenti, monitora la cronologia delle versioni.

Sono anche previsti vari tipi d'accesso ai file condivisi: visualizzazione, solo commenti, revisione, compilazione di moduli, filtri personalizzati per fogli di calcolo, o invece nega l’accesso.

Puoi utilizzare il pacchetto ONLYOFFICE Docs all'interno del tuo ecosistema preferito:

Piattaforme di e-learning, come Moodle e Chamilo,

Servizi CMS: WordPress, Drupal, ShaePoint,

Piattaforme sync&share: Nextcloud, ownCloud e Seafile,

Soluzioni per la gestione dei progetti, come Jira e Redmine.

Utilizza i connettori ufficiali per perfettamente integrare le soluzioni o usa i protocolli API o WOPI per connettere gli editor online con il tuo ambiente lavorativo.

Ambiente di produttività online

La collaborazione in team non si limita ai documenti. Uno spazio virtuale condiviso a cui ogni membro del tuo team può accedere da qualsiasi località permette di archiviare e gestire i file, distribuire e controllare i ruoli del team, creare i progetti e assegnare attività, organizzare data base e comunicazioni con i clienti, pianificare lavoro e impostare scadenze.

Puoi infatti avere tale spazio in modo assolutamente gratuito, utilizzando gli editor ONLYOFFICE Docs all’interno della piattaforma di produttività nativa ONLYOFFICE Workspace. La tariffa per le start-up ti consente di usare il bundle delle app di collaborazione per il tuo team con massimo 5 utenti a costo zero.

Una volta distribuito ce l’hai un ecosistema per gestire tutti i processi aziendali:

archivia, gestisci e collabora sui documenti,

crea progetti, aggiungi attività e imposta le scadenze,

organizza la posta elettronica,

costruisci una database dei clienti,

pianifica i meeting nel calendario,

usa la rete sociale e la chat interne per scambiare opinioni.

Soluzione multipiattaforma

Collegando i dispositivi elettronici del tuo team, potete continuare a lavorare nello stesso ambito di lavoro utilizzando applicazioni mobili e desktop.

ONLYOFFICE Desktop Editors sono in linea con la suite per ufficio online e dispone delle stesse funzionalità, ma con impostazioni locali. L’app desktop puoi gestire e collaborare sui documenti sia offline che nel cloud. Se sei un utente di servizi come Google Drive, Seafile, Dropbox, kDrive e così via, puoi aggiungerli alla tua istanza desktop.

Uguale per i dispositivi mobili: le app ONLYOFFICE per iOS e Android consentono di lavorare sul telefonino o tablet e nel cloud. E possibile anche collegare i servizi di archiviazione tramite WebDAV per modificare i documenti lì. Ad esempio, puoi accedere al tuo iCloud dall'app per iPhone e creare e modificare i file direttamente là.

Quando una startup diventa un’azienda

ONLYOFFICE Workspace è una soluzione veramente versatile e flessibile. Se il tuo team è in crescita, ti servirebbe aumentare la quantità degli utenti, spazio di archiviazione e ti mancano le funzionalità più avanzate per sostenere il tuo ufficio online, ONLYOFFICE Workspace offre le soluzioni per PMI disponibili nel cloud o integrabili nella tua infrastruttura privata.

Ora puoi personalizzare completamente il tuo ufficio applicando il marchio, personalizzando il dominio, utilizzando un controllo di sicurezza più preciso: abilitare Single SignOn, creare backup e ripristino dati automatici, sincronizzare il tuo server LDAP e monitorare attività dell'ufficio.

Le soluzioni aziendali ONLYOFFICE scalabili pronte per accogliere migliaia di utenti e soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di business. Consulta il sito ufficiale per maggiori informazione e richieste.