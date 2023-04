Gruppo Donne Confimi Industria, rieletta Vincenza Frasca

E se il primo mandato è stato ricco di attività che hanno visto il Gruppo Donne lavorare alla nascita di nuovi gruppi donna sul territorio, sul tema dell’educazione finanziaria e dell’override e sull’aggiornamento legislativo della definizione di impresa femminile arrivando a portare anche in Europa l’attenzione sull’importanza di una visione comune europea di impresa femminile e di imprenditrice, anche i prossimi tre anni non sembrano essere da meno.

“Il lavoro fin qui fatto dalle nostre imprenditrici non può che esserci d’esempio. Hanno lavorato con entusiasmo, pazienza e dedizione per promuovere il mestiere di imprenditrice sia come incoraggiamento per le nuove generazioni sia nel dialogo istituzionale. Non posso che fare i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Vicenza Frasca e a tutta la sua squadra” ha concluso Paolo Agnelli presidente di Confimi Industria partecipando ai lavori.