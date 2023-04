PMI, Barbara Bissoli: «La disponibilità al dialogo del Comune è totale»

Un momento importante per il tessuto socioeconomico di Verona...

Per noi è un momento molto importante di confronto e approfondimento su temi come quello delle transizioni, per noi essenziali. Il termine "transizione" ha tante declinazioni, da quella "pubblicistica" che riguarda il rapporto con l'essere umano nella sua dimensione sociale, e quella "aziendale" che riguarda più in particolare le piccole e medie imprese. Il tema è comune perché le PMI, come gli enti locali, sono i soggetti più vicini ai sogni e alle esigenze di cittadini e cittadine. I percorsi di transizione sono quindi comuni.

Ci sarà sempre più bisogno di un dialogo stretto, giusto?

Assolutamente sì. La disponibilità del Comune di Verona è totale nei confronti di tutti coloro che vorranno insieme a noi essere protagonisti di questa trasformazione e questo cambiamento.