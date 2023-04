Smaila: «Prosegue l'impegno per l'imprenditoria femminile»

Il Gruppo Donne è attivo e guarda al futuro, tra opportunità e criticità, giusto?

Sì. In primis stiamo portando avanti un decreto di legge sull'imprenditoria femminile in termini europei. Questo significa dare una definizione unificata per tutti gli stati per poter accedere ai vari PNRR.

Perché è importante cambiare la definizione di "imprenditoria femminile" a livello europeo?

È importante perché tutti gli stati hanno una loro definizione e per quanto riguarda l'Italia la definizione è un po' troppo restrittiva, a nostro avviso. Con la presidente Vincenza Frasca abbiamo richiesto il cambio di normativa, chiedendo un cambio più democratico.

L'intervista