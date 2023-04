Lunga vita ad Apindustria Confimi Verona

Dopo sei anni l’associazione di categoria delle PMI veronesi cambia presidente. Renato Della Bella, reduce da due mandati consecutivi (e impossibilitato per statuto a farne un terzo), ha lasciato il testimone all’imprenditore Claudio Cioetto, titolare dell’omonima Officina Meccanica con sede a Roveredo di Guà.

Cioetto, già presidente del Distretto di Legnago e consigliere di Apindustria Confimi Verona è stato eletto nel corso della 61^ Assemblea che si è tenuta lo scorso 27 marzo a Villa Quaranta. «Sarà un avvicendamento all’insegna della continuità» ci ha confermato il neo presidente intervistato in esclusiva alla trasmissione Squadra che Vince, che andrà in onda lunedì 3 aprile alle ore 18 e alle ore 21 (e disponibile on demand) su RadioAdige.tv.

E per fortuna - sottolineo io - che sarà nel segno della continuità. Se c’è stata, infatti, una realtà economico-imprenditoriale che negli ultimi anni ha sollevato alcune questioni di importanza strategica, puntando l’attenzione e qualche volta anche il dito su situazioni poco chiare o gestite non al meglio, beh, quella è stata propria Apindustria Confimi Verona.

In barba al politicamente corretto, l’associazione allora presieduta da Della Bella non si è risparmiata sui temi che riguardano l’ex Banco Popolare (ora Banco BPM), Cattolica Assicurazioni, aeroporto Catullo di Villafranca, TAV, infrastrutture varie. Mentre tanti altri stavano in rigoroso silenzio, per opportunità.

API ha richiamato con fermezza la scarsa capacità della nostra città, e delle sue figure politico-istituzionale, di “fare sistema” nel vero senso della parola e nel vero interesse di Verona.

Non sono mancate critiche, sberleffi nei confronti dell’associazione presieduta da Della Bella, che invece ha avuto il coraggio di dire quello che molti pensano e che non hanno il coraggio di affermare pubblicamente.

Un’associazione di categoria libera e coraggiosa, dunque, che se rimarrà tale, non potrà fare altro che crescere in consensi e stima. C’è bisogno di autenticità, realismo e visione.

L’augurio al neo presidente Cioetto è di fare propri questi concetti, che sicuramente già ha presenti, e di proseguire sulla strada tracciata dai suoi predecessori.