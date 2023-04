Grossule (Confimi Giovani Verona): «Siamo alla ricerca di nuovi giovani»

Sono numerose le attività che come Confimi Giovani mettete in atto sul territorio...

L'obiettivo è proprio portare a galla tutte le attività che come Confimi Giovani mettiamo in atto, come per esempio mantenere vivo il territorio e avvicinare i ragazzi all'associazione. Le imprese, il territorio e la sostenibilità sono temi su cui ci dibattiamo nei consigli ma che poi portiamo anche in concreto nelle aziende e nelle scuole medie e superiori, per cercare di capire che l'industria e la manifattura non sono la fabbrica dei film di Charlie Chaplin: abbiamo bisogno di questi ragazzi che possano diventare nostri collaboratori e, magari, un giorno anche nostri imprenditori.

Perché, secondo lei, un giovane dovrebbe scegliere di fare impresa?

Un giovane potrebbe intraprendere l'arte del fare impresa per cercare di cambiare alcune dinamiche. Noi come giovani ci chiediamo spesso come le nuove generazioni possano dare il loro contributo all'interno delle aziende stesse e vediamo che da un tabù della generazione precedente, la nostra generazione può creare qualcosa di nuovo e di diverso. Bisogna partire da qui, secondo me.

L'intervista