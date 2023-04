Il distretto di Legnago di Apindustria Confimi Verona è fatto di imprenditori caparbi che guardano più alle opportunità, nonostante le difficoltà…

Devo dire che il nostro distretto è molto orientato a progettare e andare sempre avanti per quanto riguarda l’attività scuola-lavoro. Gli studenti non sono più quelli di una volta, infatti. Lavoriamo anche per la sostenibilità, processo a cui tutte le aziende dovranno adeguarsi per essere più vicini al futuro del territorio.

L'intervista