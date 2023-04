Agnelli (Confimi Nazionale): «Abbiamo bisogno di burocrazia snella e tempistiche ragionevoli»

Quali sono le sfide più difficili e più importanti per le PMI in questo periodo?

Prossimamente avremo a che fare con problemi più grandi di noi: per seguire il PNRR dovremmo avere infatti regolamenti e burocrazia alla nostra altezza. Per partire, lavorare e produrre nei tempi richiesti ci che è in progetto, dobbiamo fare i salti mortali. Non abbiamo le imprese per le opere grandi, pertanto sarà complicato portare a termine tutti i progetti.

Cosa chiedete, quindi, al Governo?

Non vogliamo niente, vogliamo solo lavorare. Il Governo deve lasciarcelo fare, senza imporci circostanze ostacolanti. Aziende come la nostra stanno aspettando permessi che richiedono anche un anno di tempo: non possiamo permettercelo. Noi imprenditori dobbiamo e vogliamo agire oggi.

Verona rappresenta un osservatorio interessante per il tessuto economico e sociale nazionale, corretto?

Verona è stata tra i cinque territori fondatori di Confimi, quindi il feeling con la città c’è. Le aziende scaligere sono caparbie e ci daranno sicuramente una mano in tutto, come hanno sempre fatto.

L'intervista