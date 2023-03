Affitti, i veneti preferiscono i bilocali

Il 68,2% dei contratti di locazione sono stati stipulati per scelta abitativa, il 26,2% riguarda lavoratori trasfertisti e il 5,5% gli studenti universitari. In Veneto i contratti più stipulati sono quelli a canone concordato (44,4%), a seguire quelli a canone libero (38,9%) e infine quelli a carattere transitorio (16,7%). Gli inquilini sono coppie e famiglie nel 50,8% dei casi, mentre sono single nel 49,2% dei casi. Il 55,6% degli inquilini ha un’età compresa tra 18 e 34 anni, a seguire quelli con un’età compresa tra 35 e 44 anni (18,1%). La tipologia più affittata in Veneto è il bilocale con il 40,4% delle scelte, mentre al secondo posto ci sono i trilocali con il 32,6% delle preferenze.

Rispetto al 2021 si registra un aumento della percentuale di affitti a studenti universitari, che passa dal 4,4% al 5,5%. I contratti a canone concordato superano quelli a canone libero, nel 2021 infatti erano questi ultimi i più utilizzati, mentre nel 2022 sono i contratti a canone concordato quelli più stipulati. Anche nel 2021 bilocali e trilocali erano le tipologie più affittate in Veneto.