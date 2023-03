ViniVeri, dal 31 marzo al 2 aprile a Cerea la manifestazione per i "wine lovers"

18 anni di ViniVeri. Dal 31 marzo al 2 aprile l’Area Exp di Cerea, a pochi chilometri da Verona, si animerà di nuovo di vini, vignaioli, storie e territori con la XVIII edizione di ViniVeri, Vini secondo natura. Diciotto edizioni che, fin dalla prima nel 2004, hanno segnato un cambiamento di paradigma, una nuova idea di vino e agricoltura.



«Maggiore forza, maggiore consapevolezza, maggiore maturità. A quasi vent’anni dalla prima edizione abbiamo dimostrato che un’altra via per produrre vino piacevole e godibile tutelando l’ecosistema e l’equilibrio naturale del vigneto è possibile. Mai dimenticando, come abbiamo denunciato per primi lo scorso anno con il manifesto “La forma e la sostanza, le luci e le ombre” che l’attenzione alla qualità complessiva del vino e alle competenze di chi lo fa è imprescindibile. Abbiamo ampliato le prospettive e le possibilità di scelta, rendendo riconoscibile una viticoltura rispettosa dei cicli naturali, dell’integrità dei territori, dell’ambiente e delle sue risorse. Una riconoscibilità dalla storia ventennale che abbiamo deciso di tutelare registrando, pochi giorni fa, in Italia l’immagine e il nome ViniVeri», dichiara il presidente del Consorzio ViniVeri Paolo Vodopivec.

ViniVeri 2023



ViniVeri 2023: per tre giorni l’Area Exp di Cerea diverrà il fulcro di degustazioni, incontri, approfondimenti, proiezioni di film, eventi gastronomici. Un ricco programma dall’offerta interdisciplinare e multisensoriale che non solo intende far conoscere vini e produttori ma vuol coinvolgere e far interagire appassionati, wine lover e addetti al settore con i poliedrici aspetti del mondo del vino secondo natura.

Per questo anche per questa edizione viene confermato l’ampliamento degli spazi espositivi a circa 4000 mq sperimentato con successo lo scorso anno: oltre che nella tradizionale area dell’ex fabbrica, i banchi d’assaggio dei produttori troveranno posto anche nel contiguo padiglione paraboloide così da garantire maggiore agibilità e un’ottimale fruizione dei vari eventi in programma.

Cuore di ViniVeri 2023 gli oltre cento produttori provenienti da tutta Italia, Francia, Slovenia, Spagna, Austria e, per la prima volta, Svizzera che porteranno in degustazione, dalle ore 10 alle ore 18, le loro ultime produzioni frutto del lavoro rispettoso dei cicli naturali, espressioni genuine e identitarie dei territori d’origine.

Novità della XVIII edizione la presenza, insieme a nuovi vignaioli che hanno aderito e sottoscritto La Regola del Consorzio ViniVeri e partecipano per la prima volta, di due vignaioli d’oltralpe apprezzati e rispettati in tutto il mondo dagli appassionati di vino naturale, e non solo: l’iconico produttore dello Champagne Vouette & Sorbée, Bertrand Gautherot e il giapponese Kenjiro Kagami che in pochi anni, grazie al vigneto di 3 ettari acquistato nel 2011 a Grusse, ha fatto diventare i vini della sua “Domaine des Miroirs” uno dei punti di riferimento dello Jura.

Incontri, degustazioni, cene firmate

Non solo banchi di assaggio e interazioni con i produttori presenti: anche per questa edizione di ViniVeri i tre giorni della manifestazione saranno animati da importanti iniziative, incontri esclusivi e il dopo salone con eventi gastronomici dove si declinerà la cucina creativa con il vino secondo natura: in programma, accanto all’area espositiva aperta a tutti, un incontro di approfondimento dedicato alle nuove regole per l’etichettatura del vino che entreranno in vigore l’8 dicembre 2023; la proiezione, in anteprima per l’Italia, del documentario dedicato vignaiolo dello Champagne Bertrand Gautherot; la degustazione guidata da Stefano Berzi, miglior sommelier d’Italia 2021 e, infine, due cene con chef premiati dalle migliori guide.

Il programma

Venerdì 31 marzo, ore 18 , nella sala conferenze dell’Area Exp incontro-dibattito insieme al direttore del CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria), Stefano Vaccari in cui si analizzeranno novità, criticità e prospettive in vista dell’entrata in vigore, dal prossimo 8 dicembre, del Regolamento UE 2021/2117 delle nuove regole per l’etichettatura del vino, con l’obbligo di indicare in etichetta l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale dei vini.

Sabato 1 aprile, ore 15 , Stefano Berzi, miglior sommelier d’Italia 2021 dell’Associazione Italiana Sommelier, guiderà la degustazione “ Vino naturale ed identità territoriale ” che, insieme ai vignaioli del Consorzio ViniVeri, esplorerà il rapporto tra produzione artigianale, secondo natura e territorio di provenienza.

Sabato 1 aprile, ore 18 , proiezione del film-documentario di Élie Séonnet “Le Champagne a rendez-vous avec la Lune” dedicato al vignaiolo dello Champagne Bertrand Gautherot.

Le Cene

Nelle prime due giornate, a conclusione della manifestazione il Ristorante interno di ViniVeri avrà l’onore di ospitare le cene firmate da due chef che porteranno le loro esperienze e il loro mondo gastronomico abbinandolo ai vini dei vignaioli del Consorzio.

Venerdì 31 marzo protagonista la cucina del talentuoso chef di origine russe Nikita Sergeev del ristorante “L’Arcade” di Porto San Giorgio (FM). Formatosi ad Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, membro dell’associazione dei JRE-Jeunes Restaurateurs, anche nel 2023 ha confermato per il suo locale in riva all’Adriatico la stella Michelin conquistata per la prima volta lo scorso anno.

Sabato 1 aprile sarà la volta dell’eclettico chef Fabio Groppi. Chef di origini liguri, cresciuto in Piemonte e poi a Verona, oggi la sua casa. Nel suo percorso professionale ha esplorato l’intera Italia, dall’Alta Badia alla Sardegna, passando per il Trentino, dove ha ricevuto la prestigiosa stella Michelin. All’esperienza di alta cucina, Fabio Groppi affianca da molti anni l’attività di consulente per realtà ristorative. Grazie alla sua expertise ricopre oggi il ruolo di F&B Manager ed Executive Chef di uno dei più importanti gruppi di ospitalità e ristorazione open-air d’Italia. Inoltre, con il proprio brand “FG Fabio Groppi – Tailor Made Food” cura importanti eventi. A ViniVeri porterà i suoi piatti che raccontano sapori e profumi dai diversi territori che lo hanno ospitato nel corso della sua carriera.

L’Enoteca

Come ogni anno, insieme ai banchi vino, non mancheranno gli spazi per l’assaggio e la vendita di produzioni artigianali agroalimentari come formaggi, olio, cioccolato eco sostenibile, miele e derivati, salumi. Confermato anche il ritorno, apprezzato e attesissimo da appassionati e wine lover, in un apposito angolo dell’Area Exp, dell’Enoteca ViniVeri: la vetrina-bottega dove sarà possibile acquistare molte delle selezionate etichette dei tanti vignaioli presenti a ViniVeri a prezzo di cantina. Anche per questa edizione tale prezzo verrà maggiorato di 1€ per ogni bottiglia acquistata: un contributo che il Consorzio devolverà a favore di un’associazione di assistenza di bambini in difficoltà.

Per maggiori informazioni sui produttori partecipanti, prenotazioni cene ed eventi: www.viniveri.net