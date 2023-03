50&Più Confcommercio Verona: dopo gli anni della pandemia l'attività è tornata a pieno ritmo

L'assemblea di 50&Più-Confcommercio Verona, tornata in presenza dopo la lunga pausa determinata dalla pandemia, ha ripercorso l'attività svolta negli ultimi anni, delineato i progetti futuri e approvato i bilanci. Tra i presenti alla riunione che si è svolta nei giorni scorsi nella sede di via Sommacampagna, anche il vicepresidente di Confcommercio Verona (e socio 50&Più) Nicola Baldo. Nel suo intervento, il presidente della 50&Più scaligera Giorgio Sartori ha sottolineato che in questi anni l'attività dell'Associazione è proseguita tanto a livello di servizi, iniziative culturali e ricreative che di patronato per dichiarazioni dei redditi, pratiche assistenziali e pensionistiche.

Nel 2022 si sono svolti 4 consigli direttivi provinciali, mentre la presidenza ha partecipato a 2 consigli regionali, 2 consigli nazionali, 2 assemblee nazionali e 2 riunioni provinciali del Cupla (il coordinamento unitario dei pensionati del lavoro autonomo). E' stato inoltre aperto un punto di servizio presso l'ACI di via Valverde a Verona e, grazie alla collaborazione con Confcommercio, è stata sviluppata la presenza sul territorio provinciale. Nel mese di giugno, un nutrito numero di soci ha partecipato agli incontri di primavera a Villasimius, in Sardegna.

Tra i temi prioritari portati avanti sui tavoli cui partecipa 50&PIù e lo stesso Cupla, ha proseguito Sartori, ci sono pensioni, sanità, città a misura di anziano e altro ancora. L'attività associativa è proseguita a ritmo serrato anche nei primi mesi del 2023, con la partecipazione a convegni, lo svolgimento di due Consigli direttivi, l'intervento della presidenza a un consiglio regionale e nazionale. Numerose le iniziative e le attività previste per i prossimi mesi.