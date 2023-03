Verona, aperte le iscrizioni per "Sei Nel Posto Giusto"

Aperte le iscrizioni al primo Open Day di “Sei Nel Posto Giusto”, il progetto che mette in relazione aziende, cittadini, Amministrazioni e scuole sulle opportunità professionali della Pianura veronese. Si cercano candidati per le 1.600 posizioni aperte, nelle 15 aziende partner del progetto.

Durante l’Open Day i cittadini avranno la possibilità di conoscere le aziende attive nel territorio e di candidarsi, portando il proprio curriculum, alle posizioni lavorative offerte. Allo stesso tempo, le 15 aziende partner che hanno aderito al progetto avranno modo di presentarsi alla comunità e di illustrare quali sono le figure professionali ricercate.

L’Open Day è in programma sabato 15 aprile, dalle 9 alle 13, al Palazzetto dello Sport di Nogara, in via San Francesco 4.

«L’Open Day è un momento atteso dai cittadini – spiega l’assessore al Commercio di Nogara Francesca Forigo -. Chi è in cerca di occupazione o desideroso di conoscere l’offerta lavorativa delle aziende della Pianura veronese potrà partecipare iscrivendosi sul sito seinelpostogiusto.it nella sezione Incontra le imprese».

Ciascun candidato può iscriversi e incontrare al massimo quattro aziende, avrà a disposizione slot di 20 minuti per fare un colloquio con ciascuna delle imprese selezionate. Il primo slot prenotabile dai cittadini è alle ore 9, mentre l’ultimo è alle ore 13. Ci si può iscrivere agli incontri fino all’esaurimento degli slot disponibili e, al massimo, entro le ore 12 di martedì 11 aprile.

La Pianura veronese è un territorio produttivo in forte crescita e pronto ad assumere 1.600 persone entro il 2026: nuovi posti di lavoro che le imprese coinvolte nel progetto puntano ad aprire e coprire nell’arco di tre anni.

Le figure professionali ricercate sono numerose tra cui chimici, manutentori meccanici ed elettrici, impiegati, ma anche addetti al magazzino automatizzato, addetti alla vendita e banconieri per la Gdo, diplomati provenienti dagli istituti tecnici.

Sei Nel Posto Giusto è nato dal Comune di Nogara e da Ball Beverage Packing Italia in un’ottica di restituzione di quei valori di crescita, innovazione e condivisione che permeano il nostro territorio e che sono alla base di questo progetto. Nelle ultime due edizioni virtuali di Sei Nel Posto Giusto si sono candidate più di 400 persone in cerca di occupazione.