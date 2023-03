ALI Tour 2023, il roadshow targato Azimut dedicato all’economia reale arriva a Verona

Azimut, gruppo indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management, nell'investment banking e nel fintech al servizio di privati e imprese, presenta in un tour in dodici città italiane il suo “Piano di Ripresa e Resilienza dedicato all’economia reale” composto da strumenti e servizi utili a supportare il percorso di crescita delle piccole e medie imprese che possono diventare anche occasioni di investimento per gli investitori in un periodo di alta volatilità e di difficolta nella generazione di valore.

Un’iniziativa in linea con i progetti del Gruppo dedicati agli investimenti in economia reale e al supporto delle imprese in cui Azimut è impegnato e che conta 6,5 miliardi di euro di masse e 400 aziende già sostenute attraverso prodotti e soluzioni tra i più innovativi sul mercato italiano.

L’appuntamento per imprenditori e investitori a Verona è mercoledì 29 marzo presso il Teatro Ristori a partire dalle ore 17. L’evento, dal titolo “Economia reale e neo-lending, insieme per imprese e investitori”, prevede in apertura gli interventi di Paolo Zola, Managing Director e Amministratore delegato di Azimut Capital Management per il Triveneto, e di Renato Mason, Segretario CGIA di Mestre che fornirà una visione sul contesto che le imprese si trovano ad affrontare. Subito dopo un panel con Marco Montagnani Ceo e founder di Azimut Marketplace, Andrea Crovetto Ceo di Azimut Direct, Michele Grazioli Presidente di Vedrai che si confronteranno sull’innovazione fintech a supporto del ciclo produttivo dell’impresa. A seguire le testimonianze degli imprenditori Fabio Celeghin Presidente di Isola dei Tesori, e Mario Musolino Amministratore delegato di Induplast, con il contributo di Marco Belletti Ceo di Azimut Libera Impresa Sgr. Altri casi di operazioni di successo saranno raccontati da Dario Giudici Ceo e Founder di Mamacrowd e da Elisa Evangelisti, investment manager del fondo Azimut Eltif Infrastructure & Real Asset ESG.

È possibile chiedere informazioni e registrarsi scrivendo all’indirizzo email marketing.area@azimut.it oppure al sito https://alitour2023.it/