Comunità energetiche, anche Verona entra nel vivo

Il convegno “Comunità Energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Uno strumento per la transizione energetica” fa tappa anche a Verona, questa mattina, all’auditorium della Gran Guardia.

Presente anche l’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato, che nei giorni scorsi aveva affermato: «Quello delle Comunità energetiche per noi è un tema fondamentale perché sono due i fronti su cui possiamo investire in campo energetico e sono il fotovoltaico e l’idrogeno e su entrambi la Regione del Veneto crede molto».

Roberto Marcato: «CER risposta alle criticità energetiche»

«Tutto il mondo sta lavorando sul tema energetico. La guerra russo-ucraina ha definito le criticità dell’Europa intera. Noi qui diamo un modello, stiamo lavorando al piano energetico regionale e uno degli asset su cui noi stiamo sviluppando quest’idea sono le comunità energetiche. Sono strumenti importantissimi e modulabili».

Flavio Pasini: «Un passo importante per i cittadini e da monitorare per i sindaci»

«La crisi energetica è sotto gli occhi di tutti e ha spinto molte famiglie a cercare alternative, spesso difficili da trovare. La crisi ha spinto quindi sul percorso già avviato della transizione energetica. Le CER sono un passo importante, il cittadino entra così direttamente nella produzione e nel consumo. Per noi sindaci è un passo decisivo in avanti, ma dobbiamo fare molta attenzione», commenta così il sindaco di Nogara e presidente della Provincia Flavio Pasini.

Tommaso Ferrari: «Stiamo lavorando per raggiungere la Net Zero entro il 2030»

Dello stesso parere anche l’assessore all’Ambiente Tommaso Ferrari: «Le CER, la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’efficientamento sono temi prioritari per la nostra amministrazione. Stiamo lavorando a un piano per il 2030 per raggiungere la Net Zero e sicuramente le comunità energetiche saranno uno strumento fondamentale per questo percorso».

Questa sera il convegno sulle Comunità Energetiche a Pescantina

Sarà sala consiliare del Comune di Pescantina, in lungadige Giacopini 1 a Pescantina, a ospitare questa sera, giovedì 23 marzo, alle ore 18, il convegno dal titolo “Pescantina Sostenibile”, organizzato da Verona Network in collaborazione con BCC Valpolicella Benaco. A questo link le informazioni e la prenotazione del posto.

Che cos’è una Comunità Energetica

In generale, una CE è un gruppo di persone o enti che si uniscono per gestire la produzione e l’utilizzo dell’energia in modo collaborativo e sostenibile. Ciò può comportare la creazione di impianti di produzione di energia rinnovabile come pannelli solari o eolici, o l’utilizzo di fonti di energia locali per soddisfare le esigenze energetiche della comunità.

In una comunità energetica, gli abitanti o i membri possono scegliere di partecipare attivamente alla produzione di energia, ad esempio installando pannelli solari sui propri tetti, o possono semplicemente utilizzare l’energia prodotta dalla comunità. I profitti derivanti dalla vendita di energia in eccesso possono essere reinvestiti nella comunità, ad esempio per finanziare ulteriori progetti energetici sostenibili o per ridurre i costi per gli utenti.

Quali sono i vantaggi

Ci sono diversi vantaggi e sfide associati alla creazione e alla gestione di una comunità energetica. Ecco alcuni dei più comuni:

Risparmio sulla bolletta dell’energia : producendo energia da fonti rinnovabili, la comunità può ridurre i costi per l’acquisto di energia da fonti non rinnovabili.

producendo energia da fonti rinnovabili, la comunità può ridurre i costi per l’acquisto di energia da fonti non rinnovabili. Sviluppo locale: le comunità energetiche possono creare sinergie locali e contribuire allo sviluppo economico della comunità.

le comunità energetiche possono creare sinergie locali e contribuire allo sviluppo economico della comunità. Miglioramento della resilienza energetica : la produzione di energia da fonti rinnovabili locali può aumentare la resilienza energetica della comunità, rendendola meno vulnerabile alle interruzioni nell’approvvigionamento energetico.

la produzione di energia da fonti rinnovabili locali può aumentare la resilienza energetica della comunità, rendendola meno vulnerabile alle interruzioni nell’approvvigionamento energetico. Contribuzione alla lotta ai cambiamenti climatici : la produzione di energia da fonti rinnovabili aiuta a ridurre le emissioni di gas serra e a contrastare i cambiamenti climatici.

Ci sono anche delle sfide

Investimento iniziale : la creazione di una comunità energetica può comportare un investimento iniziale significativo per l’acquisto e l’installazione di tecnologie rinnovabili.

la creazione di una comunità energetica può comportare un investimento iniziale significativo per l’acquisto e l’installazione di tecnologie rinnovabili. Coordinamento della comunità : la gestione di una comunità energetica richiede la cooperazione e il coordinamento tra i membri, che devono lavorare insieme per gestire la produzione e l’utilizzo di energia.

la gestione di una comunità energetica richiede la cooperazione e il coordinamento tra i membri, che devono lavorare insieme per gestire la produzione e l’utilizzo di energia. Regolamentazione : le norme e le procedure per la creazione e la gestione di una comunità energetica possono essere complesse e richiedere tempo per essere comprese e rispettate.

le norme e le procedure per la creazione e la gestione di una comunità energetica possono essere complesse e richiedere tempo per essere comprese e rispettate. Integrazione con la rete elettrica nazionale : la vendita di energia in eccesso alla rete elettrica nazionale può comportare sfide tecniche e regolamentari per garantire l’integrazione sicura e affidabile con la rete esistente.

Quali sono i primi passi per aderire?

Aderire a una comunità energetica può essere un processo relativamente semplice o più complesso a seconda della dimensione e della struttura della comunità energetica. Ecco alcuni passaggi generali che si possono seguire per aderire a una comunità energetica: