BVR Banca: a Soave un convegno sulla previdenza complementare

“TFR dei dipendenti: come l’azienda può risparmiare destinandolo ai fondi pensione” è il titolo dell’incontro che avrà luogo giovedì 23 marzo 2023 alle ore 17:30 presso Rocca Sveva a Soave (VR), in via Covergnino, 7.

L’incontro organizzato da BVR Banca, dedicato ad aziende e professionisti del nostro territorio, sarà volto a creare un momento di riflessione, confronto e discussione sulla destinazione del TFR dei dipendenti; se da un lato infatti tenerlo internamente in azienda rappresenta un costo deducibile dal reddito d’impresa, dall’altro lato comporta il sorgere di un debito nei confronti dei propri lavoratori da onorare al momento della cessazione del rapporto.

È utile quindi che imprenditori e consulenti prendano in considerazione il trasferimento dello stesso verso un fondo pensione per una serie di motivazioni quali, ad esempio, la possibilità di ottenere ulteriori benefici di tipo fiscale e contributivo e, soprattutto, evitare di accollarsi l’onere della sua rivalutazione su base annua; quest’ultima, infatti, risulta legata alla dinamica dell’inflazione, particolarmente rilevante in questo periodo storico.

L’obiettivo dell’incontro sarà di dare ad aziende e professionisti una chiara lettura della tematica grazie a Mico Imperiali, formatore e consulente finanziario esperto in materia. Al termine dell’incontro è previsto il consueto momento dedicato alle domande e ad eventuali chiarimenti.

«Questo appuntamento – esordisce il Presidente di BVR Banca Maurizio Salomoni Rigon - è piena espressione di tutto quello che il nostro istituto sa fare con competenza e professionalità: occuparsi dei bisogni del nostro territorio, in questo caso le nostre imprese locali, e rispondere alle loro possibili esigenze creando momenti di confronto e di riflessione su temi centrali per la nostra quotidianità quale quello previdenziale. In Italia, alla fine del 2022, secondo un report emesso dalla Covip, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, circa 9,2 milioni di lavoratori risultavano iscritti alla previdenza complementare corrispondenti a solo un terzo della forza lavoro complessiva. Se si analizzano i dati del nostro istituto vediamo come le situazioni dei nostri soci e clienti siano in linea con le medie di sistema, segno questo che, anche nel nostro territorio, si deve aumentare la consapevolezza dell’importanza di rafforzare la copertura previdenziale individuale con strumenti integrativi quali l’adesione a forme di previdenza complementare».

L’ingresso all’evento è libero. Per questioni organizzative si suggerisce la registrazione sul sito www.bvrbanca.it .