Federconsumatori Verona, Maurizio Framba riconfermato presidente

Martedì 14 marzo 2023 si è tenuto il V Congresso Provinciale della Federconsumatori di Verona.

Alla presenza dei soci delegati e degli invitati, si è discusso sulla importanza che sempre più hanno le associazioni nel rappresentare le istanze dei cittadini e su come, all’interno di una società in cui la dimensione della individualità e del mercato ha sempre più prevalenza, sia importante far comprendere e guidare i cittadini, i consumatori verso la costituzione di un movimento per il riconoscimento dei loro diritti portandoli ad assumere una funzione attiva e determinante nella società.

Maurizio Framba è stato confermato nella carica di Presidente alla guida della associazione per i prossimi quattro anni.